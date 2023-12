NFL, la week 14 rivoluziona tutto! I Cowboys stendono gli Eagles, cadono ancora i Chiefs. Successi per Ravens e 49ers

I match della 14a settimana della stagione NFL scrivono una pagina di enorme importanza per la regular season. La corsa ai play-off è ampiamente iniziata, come quella per centrare le migliori posizioni. Le sorprese non sono certo mancate. Andiamo, quindi, a scoprire nel dettaglio cos’è successo nel fine settimana della NFL.

Nella AFC, in attesa dei Miami Dolphins che giocheranno questa notte, prosegue la corsa di testa dei Baltimore Ravens che salgono sul 10-3 dopo una sofferta vittoria per 37-31 all’overtime contro i Los Angeles Rams. Cadono ancora i Kansas City Chiefs che rimangono sull’8-5 dopo aver perso in casa contro i Buffalo Bills (7-6) dopo mille polemiche. Si fermano anche i Jacksonville Jaguars (8-5) che recuperano il QB Lawrence, ma vengono sconfitti dai Cleveland Browns che si portano a loro volta sull’8-5. Le sconfitte ai piani alti non finiscono qui, dato che finiscono ko anche i Pittsburgh Steelers (7-6) fermati dai New England Patriots per 21-18, quindi gli Indianapolis Colts (7-6) schiantati 34-14 dai Cincinnati Bengals, e gli Houston Texans (7-6), che vengono umiliati 30-6 dai New York Jets e vengono raggiunti anche dai Denver Broncos sul 7-6.

Passando alla NFC, la situazione si fa davvero elettrizzante. Al comando a quota 10-3 ora troviamo tre squadre. I San Francisco 49ers, che regolano 28-16 i Seattle Seahawks (che scivolano sul 6-7), quindi Dallas Cowboys e Philadelphia Eagles, dopo la vittoria nettissima (33-13) dei texani contro l’ex prima della classe, nello scontro interno alla NFC East. Crollano anche i Detroit Lions, che si fermano sul 9-4 dopo aver perso 28-13 in casa dei Chicago Bears. Vittoria quanto mai striminzita (3-0) per i Minnesota Vikings che passano a Las Vegas e salgono a 7-6, mentre a quota 6-7 troviamo ben cinque squadre (Tampa Bay, Los Angeles Rams, Seattle, Atlanta e New Orleans).

I RISULTATI DELLA 14MA SETTIMANA DELLA NFL

Pittsburgh Steelers (7-6)-New England Patriots (3-10): 18-21

Atlanta Falcons (6-7)-Tampa Bay Buccaneers (6-7): 25-29

Chicago Bears (5-8)-Detroit Lions (9-4): 28-13

Cincinnati Bengals (7-6)-Indianapolis Colts (7-6): 34-14

Cleveland Browns (8-5)-Jacksonville Jaguars (8-5): 31-27

New Orleans Saints (6-7)-Carolina Panthers (1-12): 28-6

New York Jets (5-8)-Houston Texans (7-6): 30-6

Baltimore Ravens (10-3)-Los Angeles Rams (6-7): 37-31 dopo overtime

Las Vegas Raiders (5-8)-Minnesota Vikings (7-6): 0-3

San Francisco 49ers (10-3)-Seattle Seahawks (6-7): 28-16

Kansas City Chiefs (8-5)-Buffalo Bills (7-6): 17-20

Los Angeles Chargers (5-8)-Denver Broncos (7-6): 7-24

Dallas Cowboys (10-3)-Philadelphia Eagles (10-3): 33-13

Miami Dolphins (9-3)-Tennessee Titans (4-8): questa notte

New York Giants (4-8)-Green Bay Packers (6-6): questa notte

Squadre in bye: Washington Commanders, Arizona Cardinals

