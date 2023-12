Volley femminile, record di punti nel campionato brasiliano. Ma Egonu in Italia…

Jheovana ha firmato il record di punti nella Superliga brasiliana di volley femminile. L’opposto ha infatti messo a terra 41 palloni in occasione del confronto vinto dal suo Barueri contro il Brasilia. La 22enne ha così superato il vecchio primato detenuto dalle celebri fuoriclasse Tifanny e Tandara, che nel corso delle rispettive carriere non sono mai andate oltre i 39 punti siglati in un incontro del massimo campionato nazionale. Nel dettaglio: 35 attacchi, 4 ace, 2 muri e 52% in fase offensiva, già ratificati dalla Federazione Brasiliana, che ha certificato l’impresa con articoli e post sui propri canali ufficiali.

Si tratta di una cifra ragguardevole, ma lontana da altri primati in giro per il mondo. Restando in Italia, Paola Egonu ha saputo fare meglio in più occasioni. L’opposto detiene il record assoluto di punti in un incontro di Serie A1: 47 punti messi a segno in occasione della gara-1 della finale scudetto 2021, quando guidò la sua Conegliano al successo per 3-2 contro Novara. La veneta siglò 46 punti con la maglia del Club Italia in occasione del ko al tie-break contro Firenze nella stagione 2016-2017, ma vanno ricordati anche i 44 punti in un Novara-Scandicci (le piemontesi persero per 3-2 nonostante lo show della bomber).

Paola Egonu detiene anche il record di punti messi a segno in una partita dei Mondiali: 45 punti nella storica semifinale del 2018 che l’Italia vinse contro la Cina al tie-break. Da ricordare anche 42 punti in Conegliano-Busto Arsizio di Coppa Italia nel 2020 e anche nella finale della Champions League vinta dal suo VakifBank Istanbul contro l’Eczacibasi nella passata stagione. A livello assoluto sono famosi i 61 punti di Nguyen Thi Bich Tuyen nel campionato vietnamita un paio di anni fa, con cui superò i 58 di Polina Rahimova (in Giappone nel 2015): stiamo parlando di campionati di caratura tecnica tutt’altro che rimarchevole.

Foto: Photo LiveMedia/Sara Esposito

