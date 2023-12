Volley, chi è Yasmina Akrari: la centrale esplosa a 30 anni che si candida per la Nazionale di Velasco

Yasmina Akrari sta disputando un’eccellente stagione con la maglia di Pinerolo, eccellente sesta forza della Serie A1 di volley femminile con 18 punti all’attivo (6 vittorie e 6 sconfitte quando manca una giornata al termine del girone d’andata, la qualificazione alla Coppa Italia è già matematica). La centrale ha messo a segno 128 punti in 12 incontri disputati, di cui 19 muri e 9 ace, contribuendo a trascinare la Wash4green verso le posizioni nobili della classifica, accanto ad Adelina Ungureanu, Anett Németh, Maja Storck, Tessa Polder.

Anche nell’ultimo match disputato, dove le piemontesi hanno trascinato la corazzata Conegliano al tie-break, Yasmina Akrari si è messa in luce con 12 punti. La pallavolista è esplosa proprio in questa annata agonistica, a 30 anni compiuti. Centrale alta 185 centimetri nata a Torino da mamma italiana e papà marocchino, milita per Pinerolo dal 2020-2021: due stagioni in Serie A2, poi la promozione e due anni in Serie A1. Dal 2017 al 2020 ha difeso i colori di Chieri (nelle ultime due stagioni nel massimo campionato).

Le recenti prestazioni potrebbero davvero candidarla a una convocazione in Nazionale: Julio Velasco potrebbe avvalersi del supporto di questa giocatrice in un reparto dove la concorrenza di certo non manca a cominciare da Anna Danesi, Cristina Chirichella, Sarah Fahr, Marina Lubian, Federica Squarcini. L’estate del 2024 si aprirà con la Nations League, dove l’Italia sarà chiamata a ottenere buoni risultati per strappare la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 attraverso il ranking FIVB.

Foto: Photo LiveMedia/Norberto Maccagno

