Volley femminile, Paola Egonu trascina Milano nel tie-break contro Casalmaggiore. Mingardi show per Vallefoglia, Busto ko

Nel pomeriggio si sono disputate cinque partite valide per la decima giornata della Serie A1 di volley femminile. Scoppiettante derby lombardo tra Milano e Casalmaggiore. Nel primo set le ospiti si sono portate sul 13-8 e hanno avuto due chance sul 24-22, riuscendo poi a chiudere ai vantaggi. Nella seconda frazione le casalesche conducevano per 19-15 e hanno avuto un set-point sul 25-24, ma le padrone di casa hanno rimediato e hanno pareggiato i conti. Milano ha dominato il terzo set e sul 17-14 del quarto sembrava in totale controllo, ma Casalmaggiore ha avuto uno scatto d’orgoglio, ha recuperato e si è portata sul 23-21 e 24-23 riuscendo a trascinare la contesa al tie-break.

Milano ha poi dominato il tie-break (15-2) e ha vinto per 3-2 (24-26; 27-25; 25-18; 23-25; 15-2), trascinata dalla schiacciatrice Paola Egonu (24 punti, 3 muri), ma anche dalle schiacciatrici Helena Cazaute (15, 3 ace) e Myriam Sylla (8), oltre che dalla centrale Dana Rettke (15, 2 muri, 2 ace) sotto la regia di Alessia Orro (2). Casalmaggiore si è aggrappata a Emma Cagnin (13), Elena Perinelli (12) e Juliet Lohuis (10). Milano, che in settimana aveva surclassato le Campionesse d’Europa del VakifBank Istanbul, si issa provvisoriamente al secondo posto in classifica con 25 punti all’attivo, a due lunghezze di distacco dalla capolista Conegliano, attesa dal big match con Novara (terza insieme a Scandicci con 24 punti). Casalmaggiore, al quarto ko di fila, resta undicesima con nove punti e in piena lotta per non retrocedere.

Chieri è tornata al successo dopo due ko consecutivi, surclassando Busto Arsizio con un secco 3-0 (25-16; 25-23; 25-21) tra le mura amiche. Le piemontesi hanno così rafforzato il quinto posto in classifica con 18 punti all’attivo, mentre le Farfalle sono incappate nella terza battuta d’arresto di fila e sono state così agganciate da Bergamo in penultima posizione. Prova impattante da parte di Avery Skinner (15 punti) e Katerina Zakchaiou (13 punti), in doppia cifra anche Kaja Grobelna (10 punti). Tra le fila di Busto Arsizio, in campo sempre con un sestetto interamente italiano, le migliori sono state Benedetta Maria Solari (8 punti), Giuditta Lualdi (7) e Dominika Giuliani (7), 3 punti per Martina Bracchi e 4 per Rebecca Piva.

Vallefoglia ha battuto Firenze per 3-1 (21-25; 25-18; 25-15; 25-22) in un cruciale scontro diretto per la qualificazione alla Coppa Italia. Le marchigiane si sono imposte in casa rimontando dopo aver perso il primo set e hanno infilato il secondo successo consecutivo, superando proprio le toscane in classifica generale (13 punti contro 12 e ottavo posto). Show straripante di Camilla Mingardi, autrice di 23 punti (4 muri), spalleggiata in attacco da Tatiana Kosheleva (17 punti, addirittura 6 muri). Prova eccezionale anche di Maja Aleksic, autrice di 15 punti (bem 7 stampatone!). Alle ospiti non sono bastate Anastasiia Kraiduba (17), Lina Alsmeier (15) e Mayu Ishikawa (11).

Altro scontro diretto di metà classifica, con in palio punti pesanti per la qualificazione alla Coppa Italia, era quello tra Roma e Cuneo. Le capitoline si sono imposte in rimonta per 3-1 (18-25; 25-15; 25-17; 26-24) e si sono così issate al settimo posto con 13 punti all’attivo, mentre le piemontesi sono incappate nel quarto ko nelle ultime cinque uscite e scivolano in decima piazza con 10 punti. Prova di grande qualità da parte di Erblira Bici (21 punti) e Giulia Melli (16 punti), in doppia cifra anche Ana Beatriz Silva Correa (10, 3 muri) e Jessica Rivero (14). A Cuneo non sono bastate Anna Adelusi (17 punti) e Lena Stigrot (15).

Bergamo ha sconfitto Trento con un secco 3-0 (28-25; 25-16; 25-16) di fronte al proprio pubblico. C’è stata partita soltanto nel primo parziale, dove le padrone di casa hanno annullato due set-point sul 22-24, poi le orobiche hanno messo il turbo e hanno surclassato le dolomitiche. Si trattava dello scontro diretto tra le ultime due della classe, Bergamo infila la seconda vittoria stagionale e sale a quota 8 punti mentre Trento rimane in fondo alla graduatoria con soltanto 2 punti all’attivo. Prova di rilievo da parte di Lorrayna Marrys Da Silva (20 punti) e Anna Davyskiba (12 punti), 4 muri per Laura Melandri, 7 punti per Stella Nervini. Tra le fila delle ospiti soltanto Valentina Zago ha toccato la doppia cifra con 10 punti.

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 27 punti*, Milano 25, Novara 24*, Scandicci 24, Chieri 18, Pinerolo 14, Roma 13, Vallefoglia 13, Firenze 12, Cuneo 10, Casalmaggiore 9, Bergamo 8, Busto Arsizio 8, Trento 2. *= 1 partita in meno.

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo