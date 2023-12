Volley femminile, le migliori italiane della 14ª giornata di A1. Bosio vince la sfida con Malinov! Che continuità Sara Bonifacio

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 14ª GIORNATA DI SERIE A1

VITTORIA PIANI: Non deve essere facile fare la riserva di Isabelle Haak, Spazi pochi e quando ci sono bisogna sfruttarli al meglio, come è accaduto ieri a Vittoria Piani, ex di turno, che a Trento ha chiuso con 11 punti in tre set, il 48% in attacco e un muro vincente.

GIUDITTA LUALDI: Nella sfida più attesa contro l’amica del cuore Paola Egonu sfodera una bella prestazione la centrale di Busto chiudendo con 9 punti all’attivo, un ottimo 73% in attacco e un muro.

SARA BONIFACIO: Non fa rimpiangere l’assente Cristina Chirichella e toglierle il posto da titolare sarà molto complicato. La centrale di Novara chiude il derby con Chieri con 11 punti all’attivo, il 69% in attacco, un ace e un muro.

STELLA NERVINI: L’anima di Bergamo che vince lo spareggio con Casalmaggiore, protagonista, la giovane bergamasca, di un match in bilico fra cuore e tecnica. Chiude con 14 punti all’attivo, il 48% in ricezione, il 45% in attacco e un muro.

CAMILLA MINGARDI: I suoi 27 punti regalano una vittoria importante a Vallefoglia che vendica la sconfitta con Roma subita all’andata. Non percentuali bulgare, il 39% in attacco ma palloni pesanti messi a terra soprattutto nei tre set vinti dalle marchigiane, a cui aggiunge un muro e 3 ace.

FRANCESCA BOSIO: Vince il duello a distanza con possibile vista sull’azzurro con Ofelia Malinov con una prova molto ordinata ma anche resa più complicata dal fatto che debba gestire alcune delle sue attaccanti non al meglio della condizione. Non le sovraccarica e alla fine arriva un successo prezioso firmato anche da lei per Novara.

Photo LiveMedia/Andrea Amato

