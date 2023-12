NBA, i risultati della notte (27 dicembre): Gilgeous-Alexander trascina Oklahoma al successo, vittoria per Fontecchio

È proseguita questa notte la stagione 2023-2024 di NBA. Dalle ore 1:00 italiane in poi si sono disputati nove incontri di regular season e come sempre lo spettacolo non è mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati e i migliori realizzatori di giornata.

Orlando fa la differenza nel terzo quarto (35-28) in casa di Washington e poi gestisce il vantaggio fino al 119-127 finale. Fondamentali per i Magic i 28 punti, 9 assist e 8 rimbalzi di Franz Wagner, i 24 punti e 8 assist di Paolo Banchero e i 23 del rookie Anthony Black (carrer high), mentre dall’altra parte non servono a niente i 30 punti di Jordan Poole e i 22 di Tyus Jones, in una serata in cui Danilo Gallinari mette a referto 9 punti, 3 rimbalzi e un rimbalzo in 16 minuti di gioco.

Vittoria difficile per Brooklyn, che a inizio quarto periodo va addirittura sotto nel punteggio in casa di Detroit, ma poi reagisce e se ne va fino al 118-112 conclusivo. Sugli scudi in casa Nets soprattutto Cameron Johnson e Mikal Bridges, autori rispettivamente di 24 e 21 punti, ma va segnalata anche l’ottima prova da 17 punti di Cam Thomas. Ininfluenti per i Pistons (alla loro 28ma sconfitta stagionale, che significa record storico negativo nella Lega su singola stagione) i 41 punti e 9 rimbalzi di Cade Cunningham e i 23 di Bojan Bogdanovic.

Dopo un primo quarto sottotono (27-32), Utah alza il ritmo contro San Antonio e vince in trasferta per 130-118. Decisivi per i Jazz i 31 punti e 12 rimbalzi di Lauri Markkanen, i 24 di Jordan Clarkson e i 20 di Collin Sexton, in un match in cui l’italiano Simone Fontecchio entra dalla panchina e realizza 8 punti e 3 rimbalzi in 23 minuti di gioco. Non servono invece a niente agli Spurs i 26 punti di Keldon Johnson e i 22 di Devin Vassell.

Sorride Oklahoma, che disputa un grandissimo match contro Minnesota e conquista il successo casalingo per 129-106. In casa City Thunder sono ben quattro i giocatori che terminano il match con 20 o più punti a referto, ovvero Shai Gilgeous-Alexander (34), Jalen Williams (21), Chet Holmgren (20) e Luguentz Dort (20). Dall’altra parte, invece, non sono abbastanza per i Timberwolves i 25 di Anthony Edwards e i 17 di Mike Conley.

Serve un overtime per decretare il vincitore della sfida tra New Orleans e Memphis. Alla fine a spuntarla sono i Grizzlies, grazie a un ottimo tempo supplementare che permette di chiudere avanti di 1 (116-115). Fondamentali per la squadra vincitrice i 31 punti e 7 rimbalzi di Ja Morant, i 27 punti e 7 rimbalzi di Desmond Bane e i 19 di Jaren Jackson Jr. (autore dell’1/2 dalla lunetta allo scadere che ha permesso ai compagni di andare all’overtime). Non bastano invece ai Pelicans i 24 di Brandon Ingram e i 23 di Zion Williamson.

Indiana allunga nel finale contro Houston in virtù della tripla di Tyrese Haliburton, il canestro da due di Andrew Nembhard e il tiro libero di Myles Turner e si impone per 123-117. Lo stesso Haliburton è il miglior del match con 33 punti e 10 assist a referto, ma in casa Pacers vanno segnalati gli addirittura 8 giocatori in doppia cifra. Dall’altra parte non servono invece a nulla i 30 punti e 16 rimbalzi di uno scatenato Alperen Sengun e i 18 di Fred VanVleet.

Bella vittoria di Chicago, che nonostante le assenze di Zach LaVine e Nikola Vucevic sconfigge di misura Atlanta per 118-113 e ottiene la 14ma affermazione stagionale. A fine partita il top scorer è DeMar DeRozan con i suoi 25 punti, ma l’MVP del match è senza dubbio Andre Drummond, grande protagonista con 24 punti e addirittura 25 rimbalzi. Inutili per gli Hawks i 22 punti di Bogdan Bogdanovic e i 21 punti e 13 assist di Trae Young.

Tutto facile per Portland, che a sorpresa stravince contro Sacramento per 130-113 e conquista l’ottavo successo della stagione. Decisivi per i Trail Blazers (privi di DeAndre Ayton e Shaedon Sharpe) i 29 punti di Anfernee Simons, i 25 punti e 9 rimbalzi di Duop Reath e i 19 di Malcolm Brogdon. Ininfluenti dall’altra parte i 43 punti e 8 rimbalzi di un sempre scatenato De’Aaroon Fox e i 34 punti e 12 rimbalzi di Domantas Sabonis.

Infine, i Los Angeles Clippers rispettano il pronostico (nonostante l’assenza di Kawhi Leonard) battendo Charlotte per 113-104. Da segnalare per la compagine californiana i 29 punti e 8 assist di James Harden, i 25 di Paul George e i 18 punti e 14 rimbalzi di Ivica Zubac. Non sono invece sufficienti per gli Hornets i 21 punti e 11 rimbalzi di Miles Bridges e i 18 a testa per Terry Rozier e P.J. Washington.

I RISULTATI DELLA NOTTE

Washington Wizards (5-24) – Orlando Magic (18-11) 119-127

Detroit Pistons (2-28) – Brooklyn Nets (15-15) 112-118

San Antonio Spurs (4-25) – Utah Jazz (13-18) 118-130

Oklahoma City Thunder (19-9) – Minnesota Timberwolves (22-7) 129-106

New Orleans Pelicans (17-14) – Memphis Grizzlies (10-19) 115-116 d1ts

Houston Rockets (15-13) – Indiana Pacers (15-14) 117-123

Chicago Bulls (14-18) – Atlanta Hawks (12-18) 118-113

Portland Trail Blazers (8-21) – Sacramento Kings (17-12) 130-113

Los Angeles Clippers (18-12) – Charlotte Hornets (7-21) 113-104

