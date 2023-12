Rugby, Challenge Cup 2023-2024: le Zebre espugnano Oyonnax, bella vittoria 14-21

Arriva la prima vittoria in Challenge Cup per le Zebre nella seconda partita del girone: la compagine azzurra riesce ad espugnare Oyonnax portando a casa quattro punti con un successo per 14-21.

Prisciantelli grande protagonista con due mete, la prima al 4′, la seconda al 61′: decisiva però quella di Montemauri praticamente allo scadere, al 78′, che fa esplodere di gioia la squadra italiana.

Oyonnax-Zebre 14-21

Oyonnax: 15. Darren Sweetnam, 14. Gavin Stark, 13. Leo Treilles, 12. Theo Millet, 11. Daniel Ikpefan, 10. Justin Bouraux, 9. Ilan El Khattabi, 1. Rory Sutherland, 2. Teddy Durand-Pradere, 3. Ali Oz, 4. Ewan Johnson, 5. Hugo Fabregue, 6. Kevin Lebreton, 7. Hugo Hermet, 8. Rory Grice

A disposizione: 16. Benjamin Geledan, 17. Antoine Abraham, 18. Christopher Vaotoa, 19. Steve Mafi, 20. Loic Credoz, 21. Yvan David, 22. Domingo Miotti, 23. Maxime Salles

Mete: 40′ Durand, 50′ Sweetnam

Trasformazioni: 40′, 51′ Bouraux,

Zebre Parma: 15. Lorenzo Pani, 14. Pierre Bruno, 13. Fetuli Paea, 12. Enrico Lucchin, 11. Jacopo Trulla, 10. Geronimo Prisciantelli, 9. Gonzalo Garcia, 1. Luca Rizzoli, 2. Marco Manfredi, 3. Juan-Manuel Pitinari, 4. Matteo Canali, 5. Leonardo Krumov, 6. Guido Volpi, 7. Taina Fox-Matamua, 8. Jake Polledri

A disposizione: 16. Luca Bigi, 17. Alessio Sanavia, 18. Matteo Nocera, 19. Dylan de Leeuw, 20. Giacomo Ferrari, 21. Thomas Dominguez, 22. Giovanni Montemauri, 23. Giovanni Licata

Punizioni: 4′, 61′ Prisciantelli, 78′ Montemauri

Mete: 54′ Canali, 57′ Garcia

Trasformazioni: 58′ Prisciantelli

Foto: LPS