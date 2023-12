NBA, risultati della notte (16 dicembre): Boston batte Orlando, i Lakers vanno ko contro gli Spurs

Nella nella notte italiana di oggi si sono giocate otto partite della stagione 2023-2024 di NBA . Sicuramente la sfida più attesa era quella tra i Boston Celtics e gli Orlando Magic di Paolo Banchero, ma era il turno anche di Danilo Gallinari e i suoi Washington Wizards. Andiamo a scoprire come sono andate a finire le partite.

Vincono i Boston Celtics che superano gli Orlando Magic 128-111. Match che dura poco più di un quarto, poi i Celtics prendono il comando e scappano via senza problemi. Merito dei 30 punti di Jayson Tatum, mentre in casa Orlando non brilla la stella di Banchero, fermato a soli 14 punti. Crollano i Los Angeles Lakers che cedono ai San Antonio Spurs per 129-115. Sempre avanti i texani, che nel secondo quarto toccano anche il +25 di vantaggio, guidati da Devin Vassell, autore di 36 punti, mentre per Victor Wembanyama doppia doppia con 13 punti e 15 assist. In casa Lakers, invece, si salva l’inossidabile LeBron James, che nonostate il ko chiude con una doppia doppia da 23 punti e 14 assist.

Tornano a vincere i Washington Wizards di Danilo Gallinari e battono gli Indiana Pacers 137-123. Anche qui primo quarto e poco più equilibrato, poi i padroni di casa allungano e per Indiana è impossibile richiudere il gap. Top scorer è Kyle Kuzma con 31 punti, ma a spiccare è Tyus Jones con una tripla doppia con 13 punti, 11 assist e 10 rimbalzi. Per Danilo Gallinari, invece, 4 punti e 5 rimbalzi in 10 minuti in campo. Volano i Philadelphia 76ers che liquidano la pratica Detroit Pistons 124-92. 76ers sempre avanti fin dalla palla a due e nella ripresa danno lo strappo decisivo, grazie anche ai 35 punti e 13 rimbalzi di Joel Embiid.

Vittoria esterna per i New York Knicks che espugnano 122-139 il campo dei Phoenix Suns. Durano tre quarti i padroni di casa, in un match equilibratissimo per oltre mezz’ora di gioco, ma nel finale crollano e i Knicks scappano via. Protagonista assoluto è Jalen Brunson, che chiude la partita con 50 punti segnati e 9 assist. Vittoria esterna anche per gli Atlanta Hawks che si impongono in Canada superando i Toronto Raptors 104-125. Hawks che partono piano, ma dal secondo quarto accelerano e per Toronto è impossibile restare in scia a un Trae Young da 38 punti e 11 assist.

Infine, negli ultimi due match di giornata vittoria per i New Orleans Pelicans in casa degli Charlotte Hornets per 107-122, con i padroni di casa cui non bastano i 30 punti di Terry Rozier, mentre per NOP ci sono i 29 punti e 13 rimbalzi di Jonas Valanciunas. Vittoria in trasferta anche per gli Houston Rockets che battono i Memphis Grizzlies 96-103, in un match che Memphis guida per tre quarti, ma poi cede ai colpi di Dillon Brooks, autore di 12 dei suoi 26 punti nell’ultimo periodo.

I RISULTATI DELLA NOTTE (16 DICEMBRE)

Foto: LaPresse