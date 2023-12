Basket, Draymond Green sospeso a tempo indeterminato dalla NBA!

Non una novità e si pagano le conseguenze. Draymond Green, giocatore dei Golden State Warriors in NBA, è stato protagonista di un episodio che di edificante ha poco nell’ultima sfida contro i Phoenix Suns. Il riferimento è al colpo in faccia rifilato a Jusuf Nurkic durante un normale contatto di gioco a inizio del 3° quarto. E’ così arrivata per Green la terza espulsione in stagione.

Probabilmente consapevole di averla fatta grossa, il giocatore dei Warriors aveva cercato di rimediare in conferenza stampa con una sorta di pentimento: “Sapete che non sono tipo da chiedere scusa per ciò che fa, ma in questo caso voglio chiedere scusa a Jusuf (Nurkic ndr.) perché non era mia intenzione colpirlo in faccia“, le sue parole.

Il cestista di Golden State aveva già scontato cinque giornate di squalifica dopo la rissa con Rudy Gobert, verificatasi circa meno di un mese fa e ha una storia in cui i gesti inconsulti non mancano. Ed ecco che la NBA non ha fatto sconti, vista la sospensione a tempo indeterminato inflittagli. Una decisione frutto della sua “storia di ripetuti atti antisportivi“, così si legge nel comunicato della lega.

Da quantificare quante saranno le partite che Green non potrà disputare, preso atto del percorso di recupero e supporto psicologico che dovrà affrontare al fine di limitare i suoi scatti di rabbia. Di seguito il video dell’accaduto:

VIDEO SCONTRO GREEN-NURKIC

Nella notte, Draymond Green è stato nuovamente espulso per questa porcheria contro Jusuf Nurkic. Un giocatore ormai totalmente fuori controllo #otnba pic.twitter.com/Vq8ZczL4fw — OverTime Storie a Spicchi (@StorieASpicchi) December 13, 2023

Foto: LaPresse