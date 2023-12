Pallanuoto, Italia in collegiale verso Europei e Mondiali: i convocati per la Sardinia Cup

L’Italia si sta preparando per gli Europei di pallanuoto che andranno in scena a Zagabria dal 4 al 16 gennaio e ai Mondiali, in programma in Qatar dal 2 al 18 febbraio. La nostra Nazionale di pallanuoto maschile si radunerà in collegiale a Cagliari dal 14 al 22 dicembre. Il Settebello prenderà parte anche al torneo internazionale Sardinia Cup, a cui parteciperanno anche Montenegro, Francia e Australia.

Il CT Alessandro Campagna ha dichiarato: “Inizia un lungo raduno di due mesi e mezzo che avrà come obiettivo il raggiungimento della qualificazione olimpica. Noi siamo focalizzati su questo target, poi se attraverso la qualificazione arrivano anche delle medaglie tra i Europei e i Mondiali, sono ben accette. Noi dobbiamo pensare a ottenere la qualificazione perché l’obiettivo principale stagionale deve essere l’Olimpiade. Sappiamo che è una fase di passaggio molto delicata, dove ci sono tante valutazioni da fare soprattutto riguardo la condizione fisica dei ragazzi, dal numero di partite che hanno giocato, dagli infortuni etc. Faremo dei test in queste sei partite che faremo tra Sardinia Cup e torneo a Malta, proprio per cercare di capire la situazione. Farò giocare tutti perché voglio valutare lo stato di salute dei giocatori per poter scegliere al meglio tra i due tornei internazionali“.

Il Commissario Tecnico ha poi proseguito: “È molto probabile che non sia la stessa squadra a fare le due competizioni. Lo spirito è quello di una squadra che sa di essere competitiva ed io ho grande fiducia in tal senso. Può essere una stagione con enormi soddisfazioni, ma noi dobbiamo pensare sempre che ci sarà da soffrire, da lottare, e da guadagnarsi sul campo le vittorie e nessuno ci regalerà niente. Dalla sconfitta contro la Serbia a Fukuoka, che 9 volte su 10 probabilmente se la ripeti la vinci, ad oggi molte cose sono cambiate: gli stessi campioni olimpici si sono ulteriormente rinforzati con il mancino Mandic, ma anche i dirimpettai della Croazia hanno migliorato il roster. Tutti vogliono migliorare il proprio team ma noi siamo competitivi e sicuramente per battere l’Italia chiunque dovrà sudare le famose sette camicie“. Di seguito i convocati dell’Italia per il collegiale di Cagliari.

CONVOCATI COLLEGIALE ITALIA PALLANUOTO

Jacopo Alesiani, Vincenzo Dolce, Tommaso Gianazza, Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Luca Damonte e Edoardo Di Somma (Ferencvaros), Francesco De Michelis (Novi Beograd), Luca Marziali (Pallanuoto Trieste), Giacomo Cannella, Francesco Condemi, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta e Nicholas Presciutti (Pro Recco), Alessandro Velotto (CN Marsiglia), Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia (RN Savona).

Foto: Lapresse