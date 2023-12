Volley femminile, definite date e sedi della Nations League 2024. Obiettivo pass olimpico per l’Italia

La FIVB ha ufficializzato sedi e date delle Pool della Nations League di volley femminile 2024, appuntamento cruciale per assegnare gli ultimi pass olimpici verso i Giochi di Parigi. Grande attesa dunque per l’Italia, non ancora qualificata per la rassegna a cinque cerchi ma attualmente in ottima posizione nel ranking in ottica ripescaggio olimpico.

Le Azzurre del nuovo CT Julio Velasco si trovano infatti al quinto posto nella graduatoria mondiale, dietro a quattro formazioni che hanno però già staccato il ticket per la capitale francese. Ricordiamo che, sulla base del ranking FIVB alla fine della fase a gironi della VNL 2024, voleranno a Parigi le migliori cinque squadre non ancora qualificate, con priorità per i continenti non ancora rappresentati.

Egonu e compagne debutteranno ad Antalya (in Turchia) nel primo girone dal 14 al 19 maggio, poi si trasferiranno a Macao (in Cina) dal 28 maggio al 2 giugno, mentre il terzo e ultimo appuntamento della fase di qualificazione si disputerà in Giappone (località ancora da stabilire) dall’11 al 16 giugno. Ancora da decidere la sede delle Final Eight, in programma dal 20 al 23 giugno.

CALENDARIO ITALIA NATIONS LEAGUE FEMMINILE 2024

WEEK 1 (14-19 MAGGIO)

Pool ad Antalya (Turchia): Italia, Turchia, Polonia, Giappone, Giappone, Germania, Olanda, Bulgaria, Francia

WEEK 2 (28 MAGGIO-2 GIUGNO)

Pool a Macao (Cina): Italia, Cina, Brasile, Giappone, Rep. Dominicana, Olanda, Thailandia, Francia

WEEK 3 (11-16 GIUGNO)

Pool in Giappone (sede da definire): Italia, Giappone, USA, Serbia, Olanda, Canada, Francia, Corea

FINALI (20-23 GIUGNO)

Sede da definire

Foto: Lapresse