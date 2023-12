Volley femminile, Conegliano trascinata al tie-break da Pinerolo! Pantere Campionesse d’Inverno, Milano replica con Egonu

Botta e risposta tra Conegliano e Milano nei match del pomeriggio validi per la dodicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Entrambe le big hanno vinto in trasferta, ma la compagine veneta è stata trascinata al tie-break da Pinerolo e la formazione lombarda si è imposta con un secco 3-0. Proprio per questo motivo la classifica non cambia, visto che Milano ha recuperato un punto nei confronti di Conegliano: le Pantere svettano con 35 punti e ora hanno quattro lunghezze di vantaggio nei confronti della compagine meneghine, laureandosi Campionesse d’Inverno in maniera matematica (sabato sera si disputerà l’ultimo turno del girone d’andata).

Conegliano ha sconfitto Pinerolo per 3-2 (25-21; 24-26; 25-14; 23-25; 15-13), distraendosi nel secondo set e poi facendosi rimontare nel quarto parziale prima di un infuocato tie-break deciso in volata. Le Campionesse d’Italia sono state prese per mano dalla scatenata bomber Isabelle Haak, capace di mettere a segno 31 punti (3 muri). La regista Joanna Wolosz ha mandato in doppia cifra anche le schiacciatrici Alessia Gennari (15) e Khalia Lanier (19), al centro Federica Squarcini (12) e Robin de Kruijf (8). Alle padrone di casa, che restano in sesta piazza, non sono bastate Adelina Ungureanu (16), Yasmina Akrari (14) e Tessa Polder (12).

Milano ha sconfitto Firenze con un secco 3-0 (25-19; 25-22; 25-20), imponendosi in trasferta con grande disinvoltura e proseguendo nella propria striscia vincente (10 successi e 1 sconfitta in campionato). A fare la differenza è stato il terzetto offensivo, trascinato dall’opposto Paola Egonu (16 punti, 2 muri) e dalle schiacciatrici Myriam Sylla (11 punti, 3 muri e 2 ace) e Kara Bajema (12 punti) sotto la regia di una tonica Alessia Orro (7 punti, 2 ace). In luce anche la centrale Sonia Candi (8 punti, 3 muri) affiancata da Dana Rettke (2). Alle padrone di casa non sono bastate le staffilate di Anastasiia Kraiduba (15 punti) e Mayu Ishikawa (13).

Foto: Photo LiveMedia/Danilo Vigo