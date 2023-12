Volley femminile, cinque derby nella prima di ritorno di A1, spicca Novara-Chieri nel “boxing day”! Testa-coda a Trento

Si chiude il 2023 della serie A1 e si apre il girone di ritorno con la 14° giornata tutta in programma domani, martedì 26 dicembre, poi l’appuntamento per tutti sarà per il 6 gennaio con il massimo campionato di volley femminile. Una prima di ritorno con ben cinque derby regionali, il testa-coda Trento-Conegliano e i fari puntati su Novara dove va in scena l’anticipo della sfida che assegnerà un posto in semifinale di Coppa Italia il prossimo 24 gennaio tra l’Igor Gorgonzola quarta in classifica e la Reale Mutua Fenera Chieri, quinta.

Quella di Novara è sicuramente la partita a più alto tasso di equilibrio e di livello tecnico medio e le premesse per assistere a una gara equilibrata e divertente ci sono tutte. Novara con due successi a fila ha superato il momento difficile coinciso con i big match, mentre Chieri arriva dalla bella vittoria di Casalmaggiore e può tentare il colpaccio. Tutte le sfide si giocano alle 17.00, tranne Firenze-Scandicci, in programma alle 18.00.

E proprio il derby toscano del PalaWanny, la casa di entrambe le squadre in campo, ruba l’occhio in questo “boxing day” che potrebbe regalare qualche sorpresa. La Savino del Bene arriva a questo appuntamento con otto successi consecutivi alle spalle in campionato e ovviamente parte con i favori del pronostico ma Il Bisonte Firenze è reduce dalla rocambolesca ed esaltante rimonta di Cuneo che gli ha fruttato l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia e a volte la carica mentale può fare miracoli.

A Trento va in scena il più classico dei testa-coda. Le trentine sono reduci da una delle migliori prove della stagione contro Pinerolo che ha fruttato il terzo punto in classifica e un filo di speranza in più in chiave salvezza ma la Prosecco Doc Imoco al momento è ingiocabile per tutte e punta alla vittoria numero 14 consecutiva, magari con un pizzico di turn over in vista di un gennaio ricchissimo di impegni, tanto per cambiare. Trasferta che nasconde qualche tranello per l’Allianz Milano che è reduce da sette successi consecutivi e sarà di scena in un altro derby sul campo di un Busto Arsizio che è squadra in crescita anche se non è riuscita a centrare l’obiettivo quarti di finale di Coppa Italia. Sarà curioso vedere all’opera Egonu contro la nidiata di giocatrici italiane che compongono la generazione immediatamente successiva alla sua.

Per stare in tema di derby la seconda sfida tutta piemontese mette di fronte una Honda Olivero San Bernardo Cuneo che, solo a sprazzi finora ha mostrato le sue potenzialità e arriva da quattro sconfitte consecutive e il Wash4green Pinerolo che ha chiuso l’andata con un ottimo sesto posto e non si vuole fermare, magari cancellando quei black out che hanno caratterizzato la prova di venerdì sera a Trento.

L’ultimo derby di giornata è anche uno spareggio in chiave salvezza e mette di fronte il Bergamo, penultimo con 8 punti in classifica e la Trasportipesanti Casalmaggiore, terz’ultima con 9 punti, forse la squadra più in difficoltà del momento visto che arriva da ben sette sconfitte consecutive. Chi vince prende una bella boccata d’ossigeno, chi perde è ancora più nei guai. Sfida interessante, infine, a Roma con le capitoline che hanno chiuso al settimo posto il girone di andata che ospitano una Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, delusa dalla mancata qualificazione ai quarti di Coppa Italia e desiderosa di riscatto.

Foto Alessandro Gennari

