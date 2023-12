NBA a Natale: c’è Lakers-Celtics, Jokic sfida Curry. Si comincia con New York-Milwaukee

Come da tradizione la NBA non si ferma a Natale e anzi offre il massimo del suo spettacolo. Cinque partite in programma, con davvero quasi tutti i migliori campioni della lega che scenderanno in campo il 25 Dicembre. Da LeBron James a Step Curry, da Nikola Jokic a Jayson Tatum, da Kevin Durant a Luka Doncic, da Giannis Antetokounmpo a Jimmy Butler. L’unico grande assente sarà Joel Embiid, visto che il vincitore dell’ultimo titolo di MVP dovrà saltare l’appuntamento natalizio per un infortunio alla caviglia.

Il Natale della NBA comincia sempre da New York (ore 18.00 italiane), dove gli ambiziosi Knicks affronteranno i Milwaukee Bucks della coppia Antetokounmpo-Lillard. New York vuole sempre far bella figura al Madison durante il Christmas Day, Jalen Brunson e Julius Randle pronti a guidare la squadra contro una Milwaukee che sta benissimo ed è in striscia positiva da sette partite consecutive.

Dalle 20.30 va in scena lo scontro tra i campioni in carica dei Denver Nuggets e i Golden State Warriors. Da una parte Nikola Jokic e dall’altra Steph Curry. Entrambe le formazioni arrivano in un ottimo stato di forma dopo aver attraversato anche un periodo di crisi. Sono quattro le vittorie consecutive dei Nuggets, mentre cinque quelle degli Warriors che hanno ritrovato la miglior versione degli Splash Brothers.

Alle 23.00 forse il piatto forte, anche solo per la storicità della sfida. Los Angeles Lakers contro Boston Celtics non è mai una partita come le altre e c’è sempre dietro un significato speciale, a maggior ragione se si gioca a Natale. Boston sta guidando la Eastern Conference, mentre i Los Angeles ha vinto la prima edizione della NBA Cup. LeBron James ed Anthony Davis contro Jayson Tatum e Jaylen Brown, sono queste le coppie che possono decidere il match.

La lunghissima giornata di natale prosegue nella notte (ore 2.00) con la sfida tra Miami Heat e Philadelphia 76ers. Un match, però, che perde moltissimo vista l’assenza di Joel Embiid. Sixers dunque in emergenza e che si affideranno soprattutto a Tyrese Maxey, ma potrebbe non bastare contro Jimmy Butler e compagni.

L’ultimo appuntamento (ore 4.00) è quello tra Phoenix Suns e Dallas Mavericks. Due squadre che hanno grandi ambizioni, ma è soprattutto lo scontro tra Luka Doncic e Devin Booker, una delle rivalità più accese di tutta la NBA, tra due giocatori che non si amano di certo in campo. Il giusto finale per una giornata come sempre speciale.

FOTO: LaPresse

