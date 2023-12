Volley, esame di maturità per Piacenza in Champions: vincere per mantenere alte le probabilità di qualificazione

Esame di maturità, prova di forza, partita chiave. Sono tutte espressioni che si addicono a quello che si prospetta domani per la Gas Sales Bluenergy Piacenza (ore 20.30) nella terza giornata del girone C della CEV Champions League di volley maschile 2023-2024. A far visita alla compagine italiana saranno i temibili tedeschi del Berlin Recycling Volleys, la squadra testa di serie in fase di sorteggio.

Situazione quanto mai equilibrata nella classifica del girone: al comando c’è l’Halkbank Ankara con 5 punti, con i turchi che hanno vinto sia all’esordio (3-0) che nella seconda partita (3-2); secondo posto con 4 punti per il Berlin, con una vittoria (3-0) e una sconfitta al quinto contro Ankara; terza piazza per Piacenza (3 punti), con una sconfitta netta al debutto contro i turchi e una vittoria altrettanto efficace sul Benfica, ultimo a zero punti. Questa sera sarà quindi fondamentale vincere per la squadra di Anastasi, per scavalcare i teutonici e poi giocarsi tutto nelle partite di ritorno; con una sconfitta il tutto si complicherebbe assai.

Piacenza sta disputando una stagione di grande rilievo, con il terzo posto in Superlega dopo dove giornate con sei vittorie e appena tre sconfitte. La squadra di Anastasi, che ha dovuto fare a meno per un bel po’ di tempo di Romanò, ha messo in mostra una pallavolo di qualità, quello che ci si aspetta da una squadra costruita quest’estate per centrare grandi obiettivi.

La cosa più gradita degli emiliani dell’ultima partita, vinta 3-1 sul campo di Taranto, è stata senza dubbio il rientro di Romanò. L’opposto, campione del Mondo con la maglia azzurra, ha subito messo in chiaro le cose: ingresso di prepotenza e palloni e punti pesanti messi a terra. Per Yuri sarà l’esordio in Champions League, coronando un altro sogno e aggiungendo una tappa importante nella sua carriera.

Al Palabanca arrivano i tedeschi del Berlin Recycling Volleys, vincitori del titolo di Germania l’anno scorsa e della Supercoppa quest’anno. I teutonici sono una squadra assai rognosa e dotata di grande talento, sottolineato dal grande inizio di stagione. Berlin infatti in tutte le competizioni ha raccolto vittorie e una sola sconfitta, arrivata al tie break nella seconda giornata del girone in una sfida al cardiopalma in casa dei turchi dell’Halkbank Ankara.

Il palleggiatore della squadra allenata dall’inglese Joel Banks è il tedesco Johannes Tille, eletto MVP dello scorso campionato teutonico e della recente Supercoppa. Una regia precisa e molto efficace, per il classe 1997 che sempre meglio sta facendo nella pallavolo internazionale. Assai interessante anche l’opposto ceco, Marek Sotola, arrivato in Germania appena ventiduenne due anni fa e cresciuto in maniera esponenziale. Sotola è capace di giostrare i colpi, alternando palle lavorate ad altre giocate con grande velocità a tutto braccio.

Uno dei laterali più pericolosi per Piacenza è il transalpino Timothée Carle, vecchia conoscenza del nostro paese essendo passato anche da Vibo Valentia. Altro martello a cui fare parecchia attenzione è il tedesco Ruben Schott, che a sua volta ha fatto un’apparizione nel nostro campionato (ormai nel lontano 2017-18 con la maglia di Milano). Al centro fa paura lo sloveno Sašo Štalekar, pallavolista molto pericoloso soprattutto per i suoi 214 centimetri di altezza; con lui solitamente gioca l’australiano Nehemiah Mote, a completare una squadra molto internazionale e temibile.

Photo LiveMedia/Martina Rampon