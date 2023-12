Volley, Alessandro Michieletto 3° nella classifica marcatori. La situazione degli italiani in Superlega

Si sono disputate le prime dieci giornate della Superlega e manca soltanto un turno alla conclusione del girone d’andata. Il massimo campionato italiano di volley maschile si sta caratterizzando per l’intensa lotta al vertice tra Perugia e Trento. Il torneo propone però anche l’avvincente sfida tra gli attaccanti. Al momento chi è il miglior marcatore della Superlega?

Alessandro Michieletto è il miglior marcatore italiano con 177 punti siglati in dieci partite disputate. Lo schiacciatore di Trento è terzo a livello assoluto alle spalle esclusivamente dell’opposto francese Theo Faure, che ha messo a segno 191 punti con la maglia di Cisterna, e del bomber austriaco Paul Buchegger, che ha siglato 181 punti con Catania. Michieletto precede due opposti come il compagno di squadra Kamil Rychlicki, che da ormai un anno ha acquisito il passaporto italiano e potrebbe anche essere convocato in Nazionale (168 punti), e Adis Lagumdzija (173 punti).

Sul fronte italiano bisogna poi scendere al quattordicesimo posto per trovare il 32enne Filippo Lanza, autore di 135 punti con i colori di Taranto. Daniele Lavia si è fermato a 122 punti con Trento, otto in meno di Davide Gardini (130 con Padova) e quattro in più di Tommaso Rinaldi (118 punti con Modena).

CLASSIFICA MARCATORI ITALIANI SUPERLEGA

1. Alessandro Michieletto (Trento) 177

2. Kamil Rychlicki (Trento) 168

3. Filippo Lanza (Taranto) 135

4. Davide Gardini (Padova) 130

5. Daniele Lavia (Trento) 122

6. Tommaso Rinaldi (Modena) 118

7. Luigi Randazzo (Catania) 116

Foto: Photo LiveMedia/Caterina Zattarin

