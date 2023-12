Volley, Paola Egonu leader nella classifica marcatrici di Serie A1. Akimova la tallona, Antropova insegue

Paola Egonu si è confermata in testa alla classifica marcatrici al termine del girone d’andata della Serie A1 di volley femminile. Dopo le prime tredici partite disputate, l’opposto di Milano svetta al comando della speciale classifica con 272 punti messi a segno. Un bottino di grande rilievo per la fresca 25enne, che ha trascinato la compagine meneghina verso il secondo posto in graduatoria alle spalle dell’imbattuta Conegliano (quattro lunghezze di distacco dalle Campionesse d’Italia).

L’attaccante ha però un margine ridotto nei confronti della più immediata inseguitrice. La russa Vita Akimova si sta infatti confermando un portento e a 21 anni sta ribadendo di essere un prospetto formidabile: 266 punti siglati con la maglia di Novara, appena sei in meno di Egonu. Si preannuncia un duello stellare durante tutto il girone di ritorno per la palma di miglior marcatrice del torneo.

Sono infatti più distaccate le altre due grandi bomber del campionato: la svedese Isabelle Haak si è fermata a 244 punti segnati per la sua Conegliano, l’italiana Ekaterina Antropova ha dovuto scontare qualche stop a inizio stagione e si trova a quota 231 punti per Scandicci. Ancora più attardata la polacca Malwina Smarzek (208 punti per Casalmaggiore), mentre Camilla Mingardi è sesta a quota 199 punti con i colori di Vallefoglia.

CLASSIFICA MARCATRICI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

1. Paola Egonu (Italia, Milano) 272 punti

2. Vita Akimova (Russia, Novara) 266 punti

3. Isabelle Haak (Svezia, Conegliano) 244 punti

4. Ekaterina Antropova (Italia, Scandicci) 231 punti

5. Malwina Smarzek (Polonia, Casalmaggiore) 208 punti

6. Camilla Mingardi (Italia, Vallefoglia) 199 punti

7. Avery Skinner (USA, Chieri) 197 punti

7. Lina Alsmeier (Germania, Firenze) 197 punti

9. Erblira Bici (Albania, Roma) 195 punti

10. Mayu Ishikawa (Giappone, Firenze) 194 punti

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo

