VIDEO Paolini-Kerber 2-0, United Cup 2024: highlights e sintesi. Prevale l’orgoglio della toscana

Tra le notizie di maggiore bellezza uscite dalla mattina di United Cup 2024 c’è che Jasmine Paolini, anche a mezzo servizio, riesce a mettere in campo una grandissima personalità. Quella che le consente di battere Angelique Kerber, al rientro ufficiale dopo la gravidanza, per 6-4 7-5.

Manca il ritmo partita alla tedesca, e si vede, ma tanto merito va alla toscana, nonostante il momento davvero difficile sul 6-4 3-2 40 pari: l’accasciamento, i crampi e la necessità di andare a sedersi perdendo così sia questo game che quello successivo.

Per l’azzurra un altro successo importante perché arriva contro una giocatrice che avrebbe messo in difficoltà molte in virtù del solo nome. La fiducia della toscana, però, è di quelle importanti e le permette di andare anche oltre i guai fisici.

Il prossimo impegno, quello del 3 gennaio, la vedrà opposta a una giocatrice che ha recentemente battuto e della quale ha forse trovato le chiavi: Caroline Garcia, all’interno del confronto Italia-Francia.

PAOLINI-KERBER, UNITED CUP 2024: HIGHLIGHTS E SINTESI



Foto: LaPresse

