VIDEO Marco Schwarz cade a Bormio: portato via in elicottero, si teme un grave infortunio

Marco Schwarz è caduto durante la discesa libera di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’austriaco è scivolato poco dopo il secondo rilevamento, quando aveva 13 centesimi di ritardo dal francese Cyprien Sarrazin, ed è finito nelle reti. Non sembrava un brutto scivolone, invece l’atleta è rimasto a lungo a terra, riuscendo a rialzarsi soltanto con il supporto di addetti alla pista e personale medico. Marco Schwarz è stato trasportato in elicottero verso l’ospedale più vicino.

Marco Schwarz si era presentato all’appuntamento da leader della classifica generale di Coppa del Mondo, con 8 punti di vantaggio nei confronti dello svizzero Marco Odermatt dopo aver vinto lo slalom di Madonna di Campiglio. L’episodio odierno, in attesa di scoprire l’entità dell’infortunio, potrebbe davvero aver condizionato la lotta per la Sfera di Cristallo. Di seguito il VIDEO della caduta di Marco Schwarz nella discesa libera di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino.

VIDEO CADUTA MARCO SCHWARZ

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Sci Alpino su OA Sport...