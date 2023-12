Vela, le convocate dell’Italia per i Mondiali ILCA 6: entra nel vivo la selezione interna verso le Olimpiadi

Il 2023 è ormai agli sgoccioli e la vela olimpica si appresta a ripartire con il primo grande evento della stagione olimpica che culminerà con i Giochi di Parigi 2024. Da venerdì 5 a mercoledì 10 gennaio Mar del Plata ospiterà infatti i Campionati Mondiali del singolo femminile ILCA 6 (ex Laser Radial), valevoli per la qualificazione a cinque cerchi.

La rassegna iridata metterà in palio infatti ben 7 quote olimpiche non nominali tra i Paesi non ancora qualificati in questa classe. Un discorso che fortunatamente non riguarda l’Italia, capace di ottenere il ticket per Parigi alla prima occasione utile durante i Mondiali unificati di Den Haag 2023 grazie al nono posto di una sorprendente Carolina Albano.

La 25enne triestina dovrà però giocarsi la selezione olimpica con alcune quotate connazionali in una sfida interna sempre più infuocata per rappresentare il Bel Paese nell’ILCA 6 a Marsiglia (campo di regata dei prossimi Giochi). Il Mondiale argentino rappresenta dunque un esame importante per le veliste azzurre con il mirino puntato verso Parigi 2024.

A Mar del Plata vedremo in azione Carolina Albano, Chiara Benini Floriani, Giorgia Della Valle, Sara Savelli, Matilda Talluri e Silvia Zennaro. Iscritte al momento 109 atlete provenienti da 47 nazioni diverse, per una flotta estremamente numerosa e competitiva che si contenderà le medaglie iridate ed i pass olimpici.

Foto: Pagina FB FIV

