Vela, 6 medaglie azzurre ai Mondiali Giovanili 2023! L’Italia si aggiudica anche il Trofeo delle Nazioni

Bilancio trionfale per l’Italia al termine dei Campionati Mondiali Giovanili 2023 di vela, andati in scena nei giorni scorsi nelle acque di Buzios (in Brasile). La spedizione azzurra ha raccolto ben 6 podi complessivi (su 11 classi), chiudendo in prima posizione nel medagliere della manifestazione e conquistando un Trofeo delle Nazioni che mancava dal 2017.

Il primo titolo iridato si era concretizzato con una giornata d’anticipo grazie all’equipaggio composto da Quan Cardi e Mattia Tognocchi, che ha dominato per tutta la settimana centrando una meritata medaglia d’oro nel 420 maschile/misto. Vittoria forse ancor più impressionante nel singolo maschile ILCA 7 per Mattia Cesana, che ha rifilato ben 15 punti al secondo classificato sloveno Luka Zabukovec in sole nove regate di flotta.

Risultato leggermente al di sotto delle aspettative per la stella della delegazione tricolore, Riccardo Pianosi, che non è andato oltre la medaglia di bronzo nel Formula Kite cedendo il passo al fenomeno singaporiano Max Maeder e al cinese Qibin Huang. Argento mondiale prestigioso nell’iQFoil maschile per Leonardo Tomasini, mentre nell’evento femminile Carola Colasanto è scivolata in extremis al quarto posto dopo aver sempre occupato la zona medaglie.

Stagione strepitosa che va in archivio con un ottimo argento iridato Youth nel singolo femminile ILCA 6 per Emma Mattivi, a soli 4 punti dalla vincitrice olandese Roos Wind e davanti all’irlandese Sienna Wright per una lunghezza dopo una vibrante regata decisiva. Seconda posizione iridata anche per Alex Demurtas e Giovanni Santi nella classe 29er maschile/mista.

