Tennis, i precedenti di Jannik Sinner con gli attuali top10 del ranking mondiale

La chiusura del 2023 sta arrivando e i bilanci vanno fatti. Jannik Sinner può ritenersi soddisfatto. Gli ultimi mesi del 2023 hanno messo in evidenza una crescita notevole sotto tutti i punti di vista e i numeri danno ragione all’altoatesino: n.4 del mondo; 64 vittorie in 79 match disputati; 4 titoli tra cui il Masters1000 a Toronto; la conquista della Coppa Davis; le 10 vittorie in 15 match giocati contro i top-5; il computo totale dei tornei vinti nel massimo circuito internazionale in doppia cifra (10).

La stagione appena conclusa è stata quella del cambiamento di “spartito” proprio negli scontri diretti con i tennisti più forti del circuito. Era un fatto acclarato che Sinner precedentemente facesse fatica a imporsi contro certi giocatori, anche per via delle sue caratteristiche tecniche. La messa in atto di qualche variazione in più nel suo tennis e soprattutto un rendimento con il servizio e il dritto più convincente sono stati fattori importanti nei tornei al meglio dei tre set.

Non è un caso che nel 2023 Jannik abbia chiuso con un rendimento in pari/positivo il computo delle sfide contro i top-10, con l’eccezione di Alexander Zverev, citando il ko negli ottavi di finale agli US Open. A questo proposito sarà da migliorare proprio la resa negli Slam che, al di là della semifinale raggiunta a Wimbledon, non è stata all’altezza delle ambiziose aspettative.

Sinner dovrà lavorare sul proprio fisico per avere più resistenza e nello stesso tempo gestire mentalmente al meglio le partite dei Major. I crampi dopo un set e mezzo, come nella sfida di New York contro Zverev, certificano delle mancanze da parte del tennista italiano. Vi proponiamo un bilancio dei precedenti del giocatore tricolore riferito all’intero percorso agonistico e solo a quello del 2023, per porre l’accento sull’evoluzione del n.4 del ranking.

PRECEDENTI CONTRO I TOP-10

[4] Jannik Sinner vs [1] Novak Djokovic (2-4)

2023 Semifinale Coppa Davis Jannik Sinner b. Novak Djokovic 6-2 2-6 7-5

2023 Finale Nitto ATP Finals Novak Djokovic b. Jannik Sinner 6-3 6-3

2023 Round Robin ATP Finals Jannik Sinner b. Novak Djokovic 7-5 6-7 (5) 7-6 (2)

2023 Semifinale Wimbledon Novak Djokovic b. Jannik Sinner 6-3 6-4 7-6 (4)

2022 Quarti di finale Wimbledon Novak Djokovic b. Jannik Sinner 5-7 2-6 6-3 6-2 6-2

2021 Secondo turno Masters1000 Montecarlo Novak Djokovic b. Jannik Sinner 6-4 6-2

[4] Jannik Sinner vs [2] Carlos Alcaraz (4-3)

2023 Semifinale ATP500 Pechino Jannik Sinner b. Carlos Alcaraz 7-6 (4) 6-1

2023 Semifinale Masters1000 Miami Jannik Sinner b. Carlos Alcaraz 6-7 (4) 6-4 6-2

2023 Semifinale Masters1000 Indian Wells Carlos Alcaraz b. Jannik Sinner 7-6 (4) 6-3

2022 Quarti di finale US Open Carlos Alcaraz b. Jannik Sinner 6-3 6-7 (7) 6-7 (0) 7-5 6-3

2022 Finale ATP250 Umago Jannik Sinner b. Carlos Alcaraz 6-7 (5) 6-1 6-1

2022 Ottavi di finale Wimbledon Jannik Sinner b. Carlos Alcaraz 6-1 6-4 6-7 (8) 6-3

2021 Secondo turno Masters1000 Parigi-Bercy Carlos Alcaraz b. Jannik Sinner 7-6 (1) 7-5

[4] Jannik Sinner vs [3] Daniil Medvedev (3-6)

2023 Semifinale Nitto ATP Finals Jannik Sinner b. Daniil Medvedev 6-3 6-7 (4) 6-1

2023 Finale ATP500 Vienna Jannik Sinner b. Daniil Medvedev 7-6 (7) 4-6 6-3

2023 Finale ATP500 Pechino Jannik Sinner b. Daniil Medvedev 7-6 (2) 7-6 (2)

2023 Finale Masters1000 Miami Daniil Medvedev b. Jannik Sinner 7-5 6-3

2023 Finale ATP500 Rotterdam Daniil Medvedev b. Jannik Sinner 5-7 6-2 6-2

2022 Quarti di finale ATP500 Vienna Daniil Medvedev b. Jannik Sinner 6-4 6-2

2021 Round Robin Nitto ATP Finals Daniil Medvedev b. Jannik Sinner 6-0 6-7 (5) 7-6 (8)

2021 Quarti di finale ATP250 Marsiglia Daniil Medvedev b. Jannik Sinner 6-2 6-4

2020 Ottavi di finale ATP250 Marsiglia Daniil Medvedev b. Jannik Sinner 1-6 6-1 6-2

[4] Jannik Sinner vs [5] Andrey Rublev (4-2)

2023 Semifinale ATP500 Vienna Jannik Sinner b. Andrey Rublev 7-5 7-6 (5)

2023 Ottavi di finale Masters1000 Miami Jannik Sinner b. Andrey Rublev 6-2 6-4

2022 Ottavi di finale Roland Garros 2022 Andrey Rublev b. Jannik Sinner 1-6 6-4 2-0 ritiro

2022 Ottavi di finale Masters1000 Montecarlo Jannik Sinner b. Andrey Rublev 5-7 6-1 6-3

2021 Quarti fi finale ATP500 Barcellona Jannik Sinner b. Andrey Rubleb 6-2 7-6 (6)

2020 Ottavi di finale ATP500 Vienna Andrey Rublev b. Jannik Sinner 2-1 ritiro

[4] Jannik Sinner vs [6] Stefanos Tsitsipas (3-5)

2023 Round Robin Nitto ATP Finals Jannik Sinner b. Stefanos Tsitsipas 6-4 6-4

2023 Ottavi di finale ATP500 Rotterdam Jannik Sinner b. Stefanos Tsitsipas 6-4 6-3

2023 Ottavi di finale Australian Open Stefanos Tsitsipas b. Jannik Sinner 6-4 6-4 3-6 4-6 6-3

2022 Quarti di finale Internazionali d’Italia Stefanos Tsitsipas b. Jannik Sinner 7-6 (5) 6-2

2022 Quarti di finale Australian Open Stefanos Tsitsipas b. Jannik Sinner 6-3 6-4 6-2

2021 Semifinale ATP500 Barcellona Stefanos Tsitsipas b. Jannik Sinner 6-3 6-3

2020 Secondo turno Internazionali d’Italia Jannik Sinner b. Stefanos Tsitsipas 6-1 6-7 (9) 6-2

2019 Secondo turno Internazionali d’Italia Stefanos Tsitsipas b. Jannik Sinner 6-3 6-2

[4] Jannik Sinner vs [7] Alexander Zverev (1-4)

2023 Ottavi di finale US Open Alexander Zverev b. Jannik Sinner 6-4 3-6 6-2 4-6 6-3

2022 Quarti di finale Masters1000 Montecarlo Alexander Zverev b. Jannik Sinner 5-7 6-3 7-6 (5)

2021 Ottavi di finale US Open Alexander Zverev b. Jannik Sinner 6-4 6-4 7-6 (7)

2020 Semifinale ATP250 Colonia II Alexander Zverev b. Jannik Sinner 7-6 (3) 6-3

2020 Ottavi di finale Roland Garros Jannik Sinner b. Alexander Zverev 6-3 6-3 4-6 6-3

[4] Jannik Sinner vs [8] Holger Rune (1-2)

2023 Round Robin Nitto ATP Finals Jannik Sinner b. Holger Rune 6-2 5-7 6-4

2023 Semifinale Masters1000 Montecarlo Holger Rune b. Jannik Sinner 1-6 7-5 7-5

2022 Semifinale ATP250 Sofia Holger Rune b. Jannik Sinner 5-7 6-4 5-2 ritiro

[4] Jannik Sinner vs [9] Hubert Hurkacz (2-2)

2023 Ottavi di finale Masters1000 Montecarlo Jannik Sinner b. Hubert Hurkacz 3-6 7-6 (6) 6-1

2022 Quarti di finale ATP500 Dubai Hubert Hurkacz b. Jannik Sinner 6-3 6-3

2021 Round Robin Nitto ATP Finals Hubert Hurkacz b. Jannik Sinner 6-2 6-2

2021 Finale Masters1000 Miami Hubert Hurkacz b. Jannik Sinner 7-6 (4) 6-4

[4] Jannik Sinner vs [10] Taylor Fritz (1-1)

2023 Quarti di finale Masters1000 Indian Wells Jannik Sinner b. Taylor Fritz 6-4 4-6 6-4

2022 Ottavi di finale Masters1000 Indian Wells Taylor Fritz b. Jannik Sinner 6-4 6-3

PRECEDENTI CONTRO I TOP-10 SOLO NEL 2023

[4] Jannik Sinner vs [1] Novak Djokovic (2-2)

2023 Semifinale Coppa Davis Jannik Sinner b. Novak Djokovic 6-2 2-6 7-5

2023 Finale Nitto ATP Finals Novak Djokovic b. Jannik Sinner 6-3 6-3

2023 Round Robin ATP Finals Jannik Sinner b. Novak Djokovic 7-5 6-7 (5) 7-6 (2)

2023 Semifinale Wimbledon Novak Djokovic b. Jannik Sinner 6-3 6-4 7-6 (4)

[4] Jannik Sinner vs [2] Carlos Alcaraz (2-1)

2023 Semifinale ATP500 Pechino Jannik Sinner b. Carlos Alcaraz 7-6 (4) 6-1

2023 Semifinale Masters1000 Miami Jannik Sinner b. Carlos Alcaraz 6-7 (4) 6-4 6-2

2023 Semifinale Masters1000 Indian Wells Carlos Alcaraz b. Jannik Sinner 7-6 (4) 6-3

[4] Jannik Sinner vs [3] Daniil Medvedev (3-2)

2023 Semifinale Nitto ATP Finals Jannik Sinner b. Daniil Medvedev 6-3 6-7 (4) 6-1

2023 Finale ATP500 Vienna Jannik Sinner b. Daniil Medvedev 7-6 (7) 4-6 6-3

2023 Finale ATP500 Pechino Jannik Sinner b. Daniil Medvedev 7-6 (2) 7-6 (2)

2023 Finale Masters1000 Miami Daniil Medvedev b. Jannik Sinner 7-5 6-3

2023 Finale ATP500 Rotterdam Daniil Medvedev b. Jannik Sinner 5-7 6-2 6-2

[4] Jannik Sinner vs [5] Andrey Rublev (2-0)

2023 Semifinale ATP500 Vienna Jannik Sinner b. Andrey Rublev 7-5 7-6 (5)

2023 Ottavi di finale Masters1000 Miami Jannik Sinner b. Andrey Rublev 6-2 6-4

[4] Jannik Sinner vs [6] Stefanos Tsitsipas (2-1)

2023 Round Robin Nitto ATP Finals Jannik Sinner b. Stefanos Tsitsipas 6-4 6-4

2023 Ottavi di finale ATP500 Rotterdam Jannik Sinner b. Stefanos Tsitsipas 6-4 6-3

2023 Ottavi di finale Australian Open Stefanos Tsitsipas b. Jannik Sinner 6-4 6-4 3-6 4-6 6-3

[4] Jannik Sinner vs [7] Alexander Zverev (0-1)

2023 Ottavi di finale US Open Alexander Zverev b. Jannik Sinner 6-4 3-6 6-2 4-6 6-3

[4] Jannik Sinner vs [8] Holger Rune (1-1)

2023 Round Robin Nitto ATP Finals Jannik Sinner b. Holger Rune 6-2 5-7 6-4

2023 Semifinale Masters1000 Montecarlo Holger Rune b. Jannik Sinner 1-6 7-5 7-5

[4] Jannik Sinner vs [9] Hubert Hurkacz (1-0)

2023 Ottavi di finale Masters1000 Montecarlo Jannik Sinner b. Hubert Hurkacz 3-6 7-6 (6) 6-1

[4] Jannik Sinner vs [10] Taylor Fritz (1-0)

2023 Quarti di finale Masters1000 Indian Wells Jannik Sinner b. Taylor Fritz 6-4 4-6 6-4

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...