Tennis, Filippo Volandri su Sinner: “Nel 2024 può vincere uno Slam, ragiona da numero 1”

Jannik Sinner ha vissuto un magico finale di 2023: l’altoatesino si è spinto fino all’ultimo atto delle ATP Finals venendo sconfitto solo da Novak Djokovic, ma si è preso la rivincita del serbo una settimana dopo, trascinando a suon di vittorie l’Italia alla conquista della Coppa Davis dopo ben 47 anni di attesa.

A margine del premio “Sport&Cultura” dell’ASI, ha parlato all’ANSA Filippo Volandri proprio a proposito del numero uno italiano: “Sinner lavora per diventare numero uno. Può fare questo, vincere uno slam e anche più di uno. Quello che mi piace è che sta lavorando per questo, poi vedremo quanto tempo ci metterà“.

Su Matteo Berrettini e il suo rientro: “Sta bene, si sta allenando. Sta ristrutturando il team e questo è importante perché dà nuovi stimoli. Incrociamo le dita. Gli altri ragazzi anche sono tutti in preparazione invernale nelle poche settimane che hanno a disposizione dopo la Davis, ma con l’entusiasmo della vittoria che gli dà una spinta per il futuro. La Davis? La squadra è giovane, ci poniamo di vincere la Davis anche con Berrettini in campo“.

