Valencia-Virtus Bologna oggi in tv, Eurolega basket: orario, programma, streaming

Secondo impegno settimanale in Eurolega per la Virtus Bologna, che oggi giovedì 21 dicembre vola in Spagna per affrontare alle 20:30 il Valencia nella sedicesima giornata della regular season 2023-2024.

Le V-nere cercano il bis dopo la vittoria di forza e di carattere di martedì sera contro i vice-campioni in carica dell’Olympiacos Pireo (69-67), che gli ha consentito di issarsi al secondo posto in solitaria con 11-4 di record complice anche il contemporaneo ko del Barcellona contro l’Alba Berlino (74-70). Isaia Cordinier e Marco Belinelli proveranno a trascinare ancora una volta i compagni così come accaduto tra le mura della Segafredo Arena, insieme a Tornike Shengelia ed Ognjen Dobric.

Il Valencia vuole rialzare immediatamente la testa dopo la battuta d’arresto contro il Partizan Belgrado, che non ha però compromesso il buon cammino della compagine iberica in Eurolega – settima piazza con 8-7 di score ed in piena corsa per i playoff. Semi Ojeleye ritroverà il suo recente passato, insieme ad un altro ex della Serie A ovvero Brandon Davies. Fari puntati anche sulla temibile guardia americana ma di passaporto armeno Chris Jones (11.7 punti e 4.5 assist di media per lui)

Palla a due che verrà alzata al Pabellon Fuentes de San Luis di Valencia (Spagna) alle ore 20:30. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport Arena (canale 204), mentre la diretta streaming sarà garantita da SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport, infine, vi fornirà la diretta LIVE testuale con aggiornamenti costanti della sfida di questa sera di Eurolega!

