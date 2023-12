United Cup, Italia-Germania 1-2: Moratelli/Sonego cedono nettamente a Kerber/Zverev

Niente da fare per l’Italia nel doppio misto della sfida contro la Germania, valida per il Gruppo D della United Cup 2024. Sul campo della Ken Rosewall Arena di Sydney (Australia), la coppia formata da Angelica Moratelli e da Lorenzo Sonego si è dovuta arrendere ai tedeschi Angelique Kerber e Alexander Zverev.

Dopo un buon inizio, gli azzurri sono stati nettamente sconfitti dai teutonici con il punteggio di 6-3 6-0 e hanno perso l’incrocio sullo score di 2-1, considerate le vittorie nei singolari di Jasmine Paolini per l’Italia e del citato Zverev tra quelle tedesche. Il 3 gennaio la compagine tricolore guidata da Renzo Furlan tornerà in scena contro la Francia. Transalpini che affronteranno la Germania, invece, il primo giorno del 2024 e l’andamento di questa sfida sarà importante per capire anche cosa succederà per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Nel primo set Moratelli e Sonego partono con il piglio giusto e con uno smash deciso della trentina si va sul 3-1. Kerber e Zverev, però, reagiscono prontamente e mettono in evidenza la poca intesa tra i due tennisti del Bel Paese. Lorenzo e Angelica, infatti, vanno in rottura prolungata e il n.7 ATP sale decisamente in cattedra. Ne consegue un secco 6-3, frutto di un parziale di cinque giochi a zero a favore dei teutonici.

Nel secondo set non c’è partita. Angie e Sascha fanno un po’ quello che vogliono, mentre i due italiani non trovano continuità con alcun fondamentale. Servizio e risposta non funzionano e il bagel (6-0) è la logica conclusione di un confronto dominato dalla Germania nella frazione.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...