Tennis, Andy Murray: “Nadal? Mi sono allenato con lui, sta bene. Nel 2024 vorrei riaffrontare lui o Djokovic”

Andy Murray verso il 2024 e la volontà di mettere nel mirino l’Australian Open, il primo slam della prossima stagione.

Il britannico in queste ore ha avuto la possibilità di allenarsi con Rafael Nadal, storico rivale per un pezzo della carriera ai tempi dei “Big 4”, con anche Roger Federer e Novak Djokovic.

Intrattenutosi con la stampa al termine della sessione tenutasi proprio con il giocatore iberico, Murray ha detto: “Era da molto tempo che non mi misuravo con qualcuno di loro (inteso come Nadal, Djokovic o Federer, ndr) e mi piacerebbe affrontarli ancora una volta in una fase finale di un torneo importante. Nel frattempo, posso dirvi che scambiare in allenamento con giocatori di questo calibro è sempre un piacere: mi porta alla mente piacevoli ricordi e mi fa divertire”

Su Nadal ha detto: “Rafa? Sta bene, è una bellissima notizia il fatto che sia tornato in campo. Sta lavorando come sempre molto duramente: per lui l’allenamento è intensità. E’ già a un buon livello, sotto tutti i punti di vista. Se ha cambiato qualcosa nel suo stile di gioco? Si, ha apportato degli aggiustamenti: come è logico, sta cercando di lavorare per accorciare gli scambi e creare vincenti in maniera anticipata. Se starà bene fisicamente, non ci metterà molto ad assimilare questi cambiamenti e tornerà ad essere molto temibile per gli altri”.

Infine, su sé stesso ha concluso dicendo: “Come sto io? Rispetto a qualche mese fa, non c’è paragone, in positivo, a livello fisico e mentale. Ho risolto i problemi alla spalla e al ginocchio che ho avuto in off season. Sono riuscito a superare anche una forte influenza che mi ha rallentato nei giorni di allenamento a Dubai. Diciamo che non sono ancora al massimo, ma qui in Australia sto lavorando per compensare la mancanza di alcune cose: la speranza è di arrivare al top per il primo slam dell’anno”.

Foto: Lapresse

