United Cup: Italia, non è finita! Qualificazione ancora possibile e la carta della migliore seconda

Non è cominciata bene l’avventura dell’Italia nella United Cup 2024 di tennis. A Sydney (Australia), gli azzurri capitanati da Renzo Furlan si sono dovuti arrendere alla Germania, vittoriosa 2-1, nel primo incontro del Gruppo D della competizione. Dopo una splendida Jasmine Paolini, più forte di Angelique Kerber e dei crampi, Alexander Zverev ha fatto la differenza. Nel singolare, il n.7 del mondo ha battuto in rimonta un ottimo Lorenzo Sonego, mentre in doppio con Kerber è stato dominante nel match contro Sonego e Angelica Moratelli.

PER LA QUALIFICAZIONE AI QUARTI DI FINALE?

Non è finita, ci sono ancora possibilità. Il regolamento prevede infatti che l’accesso ai quarti di finale sarà garantito alle squadre vincitrici di ciascun girone e la migliore seconda di ciascuna delle due città in cui si giocheranno gli incontri.

GIRONI UNITED CUP 2024

GRUPPO A (Perth): Polonia, Spagna, Brasile

GRUPPO B (Sydney): Grecia, Canada, Cile

GRUPPO C (Perth): Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia

GRUPPO D (Sydney): Francia, Italia, Germania

GRUPPO E (Perth): Repubblica Ceca, Cina, Serbia

GRUPPO F (Sydney): Croazia, Olanda, Norvegia

Anzitutto bisognerà prestare attenzione a quanto accadrà tra Francia e Germania. L’incrocio, previsto non prima delle 07.30 italiane del 1° gennaio, sarà importante infatti per capire se l’Italia avrà chance per primeggiare nel raggruppamento o meno. Nel caso in cui transalpini dovessero prevalere contro i tedeschi, allora la selezione di Furlan avrebbe l’opportunità di arrivare prima nel Gruppo D. Chiaramente servirà battere la Francia il 3 gennaio. A quel punto, ci sarebbe la parità tra tre squadre, con una vittoria per parte, e il regolamento prevede questo:

i) Se tre squadre hanno lo stesso numero di vittorie, allora la squadra che ha meno partite giocate in totale (singolari e doppi misti) verrà eliminata e la vincitrice dello scontro diretto tra le due squadre rimaste avanza, in caso di ulteriore parità,

ii) La squadra con il maggior numero di incontri vinti (singolari e doppi misti), in caso di ulteriore parità,

iii) La squadra con la più alta percentuale di incontri vinti, in caso di ulteriore parità,

iv) La squadra con la più alta percentuale di set vinti, in caso di ulteriore parità,

v) La squadra con la più alta percentuale di game vinti,

d) Se ii), iii), iv) o v) producono una squadra superiore (primo posto), allora la parità è risolta,

oppure

e) Se ii), iii), iv) o v) producono una squadra inferiore (terzo posto), allora quella squadra viene eliminata e la vincitrice dello scontro diretto tra le due squadre rimanenti è la vincitrice del gruppo.

Se invece il 1° gennaio dovesse vincere la Germania, allora si dovrebbe ricorrere al piano B e quindi puntare al posto di miglior seconda a Sydney. Andranno considerati, nel caso specifico, il Gruppo B con Grecia, Canada e Cile e il Gruppo F con Croazia, Olanda e Norvegia.

Foto: LaPresse

