United Cup 2024, Spagna-Brasile 2-1: doppio misto decisivo a Perth per gli iberici

Ha preso il via l’edizione 2024 della United Cup, competizione a squadre per nazioni di tennis di scena in Australia. Le 18 compagini presenti sono divise in sei gironi, spalmati in due sedi, la RAC Arena di Perth e l’Olympic Park Tennis Centre di Sydney, dove si terranno semifinali e finale. Ogni confronto prevede un singolare maschile, un singolare femminile, un doppio misto che si gioca comunque anche se il punteggio è di 2-0 dopo i due singolari.

Ebbene, nel Gruppo A a Perth, la Spagna si è imposta 2-1 contro il Brasile. Nel singolare maschile Alejandro Davidovich Fokina (n.26 del ranking) ha fatto valere la sua grande solidità da fondo, battendo con il punteggio di 6-4 6-0 Thiago Seyboth Wild (n.79 del mondo), protagonista quest’anno al Roland Garros con la vittoria contro Daniil Medvedev (n.3 ATP).

Falloso il sudamericano, al cospetto di uno spagnolo particolarmente centrato e in grado sempre di trovare la soluzione giusta nello scambio. Pronostici rispettati nella sfida femminile tra Beatriz Haddad-Maia e Sara Sorribes Tormo.

La n.11 del mondo ha fatto valere la sua maggior potenza, guadagnando sempre campo con i suoi colpi rispetto all’iberica (n.48 WTA). Dopo aver tribolato nel primo set, vinto al tie-break per 7-6 (1), la seconda frazione non ha avuto storia e il 6-2 lo sta a certificare.

Decisivo, quindi, il doppio misto e la coppia Sorribes Tormo/Davidovich Fokina si è imposta contro Haddad Maia/Melo per 6-4 7-5. Le qualità in risposta degli spagnoli è stata il fattore discriminante in questo match. Dalle 10.00 italiane è in programma Gran Bretagna-Australia, incontro valido per il Gruppo C.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...