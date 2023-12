ATP Brisbane 2024, tabellone delle qualificazioni: tre azzurri al via, Thiem e Schwartzman osservati speciali

Definito il tabellone delle qualificazioni dell’ATP250 di Brisbane. Sul cemento australiano i match che metteranno in palio i pass per il main draw avranno inizio domani, nella notte nostrana, e avremo tre azzurri al via: Giulio Zeppieri, Federico Gaio e Alessandro Giannessi. In un primo momento avrebbe dovuto esserci Matteo Berrettini, ma come è noto il tennista romano ha deciso di rinunciare per problemi al piede sinistro.

Al suo posto è entrato nel tabellone delle “quali” Gaio che affronterà lo statunitense Aleksandar Kovacevic (n.7 del seeding), tennista dotato di un ottimo servizio e quindi particolarmente insidioso. L’azzurro, giocatore che segue il rovescio a una mano, dovrà fare particolare attenzione alla potenza dello statunitense, dovendo trovare delle contromisure tali da disinnescare il tennis del rivale.

Zeppieri sarà impegnato contro l’australiano Omar Jasika (wild card) e si spera che il mancino tricolore abbia messo alle spalle i problemi fisici che hanno caratterizzato il suo 2023. Nel caso in cui dovesse imporsi ci sarebbe ad attenderlo il vincente della sfida tra l’altro australiano James McCabe e l’austriaco Dominic Thiem (n.5 del seeding), che sta cercando in tutti i modi di risalire la china.

Per quanto riguarda Giannessi, il nostro portacolori incrocerà lo statunitense Alex Michelsen (testa di serie n.4) e i favori del pronostico sono dalla parte di quest’ultimo. Il vincitore se la vedrà contro uno tra il padrone di casa Jacob Bradshaw e l’argentino Diego Schwartzman (n.8 del seeeding), che sta affrontando un percorso simile a quello di Thiem.

TABELLONE QUALIFICAZIONI ATP BRISBANE 2024

(1) Machac, Tomas CZE vs (WC) Ellis, Blake AUS

Gaio, Federico ITA vs (7) Kovacevic, Aleksandar USA

(2) Barrere, Gregoire FRA vs (WC) Sweeny, Dane AUS

Sekulic, Philip AUS vs (9) Duckworth, James AUS

(3) Galan, Daniel Elahi COL vs (PR) Kuznetsov, Andrey RUS

Tu, Li AUS vs (10) Comesana, Francisco ARG

(4) Michelsen, Alex USA vs Giannessi, Alessandro ITA

(WC) Bradshaw, Jacob AUS vs (8) Schwartzman, Diego ARG

(5) Thiem, Dominic AUT vs McCabe, James AUS

(WC) Jasika, Omar AUS vs (12) Zeppieri, Giulio ITA

(6) Halys, Quentin FRA vs Klein, Lukas SVK

Peniston, Ryan GBR vs (11) Cressy, Maxime USA

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...