ATP Brisbane, Rafael Nadal: “Essere qui è già una vittoria, l’obiettivo è salire di livello nel corso della stagione”

Osservato speciale. Rafael Nadal è sotto i riflettori a Brisbane, sede dell’ATP250 che prenderà il via tra qualche giorno sul cemento australiano. Presente nel tabellone principale grazie a una wild card, l’asso nativo di Manacor viene da un periodo complicato, lontano dai campi quasi un anno per via di una serie di problemi fisici che ne hanno impedito il ritorno all’agonismo.

Ora tutto sembra messo alle spalle e Rafa vuol godersi quest’annata nel migliore dei modi, nella consapevolezza che vi potrebbero essere momenti complicati: “Mi sento molto meglio ora di quanto mi aspettassi un mese fa, è impossibile per me lamentarmi e voglio godermi il ritorno in campo“, le parole del tennista spagnolo ai microfoni dei media.

“Non mi aspetto molto da me stesso a livello agonistico perché è un anno che non gioco ed è tanto. Sono consapevole che sarà un processo difficile all’inizio e, in questo momento, l’unica cosa a cui posso aspirare è dare il massimo e sentirmi competitivo. È solo un mese che mi alleno con intensità, per me il solo fatto di essere qui è una vittoria“, ha sottolineato Nadal.

“Il modo in cui devo affrontare questo percorso è accettare le avversità e presumere che le cose non andranno perfettamente fin dall’inizio. La cosa principale è mantenere il giusto atteggiamento e l’etica lavorativa ogni giorno perché il mio target è quello di essere sempre più competitivo con l’avanzare della stagione“, la chiusura del campione maiorchino.

Non mancherà sicuramente l’interesse rispetto alle sue prestazioni. Alle 09.00 locali di domani (00.00 italiane) scopriremo quale sarà il prossimo avversario di Nadal, in un tabellone che annovera tennisti molto forti, tra cui anche l’italiano Matteo Arnaldi.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...