United Cup 2024: parata di stelle con Djokovic, Zverev, Tsitsipas e Ruud. I giocatori presenti con ranking più alto

La United Cup inizia dopodomani. Si torna a parlare di tennis, a vivere il tennis in tutto il suo splendore: tra Brisbane e Perth diciotto nazionali miste, uomini e donne, si sfideranno per la seconda edizione del torneo, lo scorso anno vinto dagli Stati Uniti. A fare da capofila ci sarà Novak Djokovic, che proverà immediatamente a mettere il 2024 sulla sua rotta.

Il numero 1 al mondo non ne vuole sapere: anche nella prossima stagione vuole confermarsi come il più forte sulla piazza. L’Australia gli porta innegabilmente bene, non per niente è il recordman dell’Australian Open con dieci successi, ma non pensate si accontenti di questo numero: uno come lui vuole vincere sempre. Anche in questa occasione.

Non sarà però l’unico top 10 mondiale presente all’appello. Alle sue spalle Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas, che si stanno rivelando, chi pr un motivo chi per un altro, come dei ‘vorrei ma non posso’: il tedesco è giustificato dal brutto infortunio al Roland Garros 2022, il greco non è ancora riuscito a spiccare il volo e mettere le mani sul tanto agognato Major. E intanto è arrivato Alcaraz, Sinner è lì lì e anche Rune mette nel mirino i grandi traguardi.

A chiudere il cerchio dei top 10 presenti è Taylor Fritz, che assieme a Jessica Pegula è il portabandiera degli USA campioni in carica. Dietro di loro tanti giocatori di nome: Casper Ruud e Felix Auger-Aliassime, che sperano in un 2024 più fortunato, o Cameron Norrie, che ha appiattito le sue prestazioni dopo un ottimo 2022. E poi, il padrone di casa Alex De Minaur, che vuole fare il definitivo salto tra i grandi. A partire dall’United Cup.

Foto: LaPresse

