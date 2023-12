United Cup 2024, confermata la presenza di Novak Djokovic nella competizione a squadre

Dal 29 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 la United Cup si prenderà la scena. L’evento ATP/WTA a squadre nazionali, organizzato in collaborazione con Tennis Australia si svilupperà in due sedi, ovvero Perth (RAC Arena) e Sydney (Ken Rosewall Arena).

18 le formazioni al via, suddivise in sei gruppi da tre. Il format prevede due match di singolare (uomini e donne) più un doppio misto e in palio ci sono 500 punti validi per il ranking. L’Italia sarà presente con Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino affiancati da Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio e Angelica Moratelli ed è stata inserita nel Gruppo D. Debutto il 30 dicembre a Sydney contro la Germania e mercoledì 3 gennaio sfida contro la Francia.

Presente anche la selezione serba, inserita nel Gruppo E a Perth con la Repubblica Ceca e la Cina. Ebbene, questa sarà l’occasione per rivedere in campo Novak Djokovic. Il campione nativo di Belgrado (n.1 del mondo) ha dato conferma della sua presenza, facendo parte di una squadra che avrà a disposizione anche Olga Danilovic, Hamad Medjedovic (finalista alle Next Gen ATP Finals), Natalija Stevanovic, Nikola Cacic e Dejana Radanovic.

Nole, uscito piuttosto amareggiato dalle semifinali di Coppa Davis contro l’Italia (sconfitto due volte da Jannik Sinner in singolare in doppio), ci tiene sempre a dare un grande contributo al proprio Paese ed essendoci anche punti ATP in palio l’impegno è ulteriormente giustificato. Un modo diverso per avvicinarsi agli Australian Open dove difenderà il proprio titolo, mettendo nel mirino l’undicesima affermazione in carriera a Melbourne.

Foto: LaPresse