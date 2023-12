America’s Cup, Luna Rossa domina gara-7 a Jeddah e vola in Finale! Sfida a New Zealand per il match race

Obiettivo centrato al primo colpo per Luna Rossa, che si impone con autorità in gara-7 e si qualifica aritmeticamente con una regata d’anticipo per la Finale a Jeddah (Arabia Saudita) in occasione del secondo appuntamento con le Preliminary Regatta in vista della 37ma America’s Cup, che si svolgerà l’anno prossimo a Barcellona.

Il sodalizio italiano, grazie a questo successo nella prima prova odierna, consolida infatti la seconda posizione in classifica generale volando a +20 sulla terza con ancora in palio un massimo di 10 punti da assegnare tra poco nell’ultima regata di flotta. Luna Rossa Prada Pirelli raggiunge dunque il defender Emirates Team New Zealand (già qualificato al termine del day-2) nell’atto conclusivo di questa tre-giorni nel Mar Rosso e si giocherà la vittoria finale nel Match Race decisivo.

L’equipaggio azzurro composto dai timonieri Ruggero Tita e Marco Gradoni e dai trimmer Vittorio Bissaro e Umberto Molineris ha disputato una regata impeccabile con vento forte e un po’ più di onda rispetto a ieri, non prendendosi rischi in partenza e sfruttando la velocità di bolina della barca per chiudere il primo lato in terza posizione a ridosso dei leader.

La prima poppa si è poi rivelata determinante, con Luna Rossa che ha approfittato di una sbavatura in strambata di Orient Express per portarsi davanti a tutti. A quel punto Tita e Gradoni non hanno più concesso spazio agli inseguitori, estendendo progressivamente il vantaggio e tagliando il traguardo in scioltezza al primo posto. Sul podio gli statunitensi di American Magic ed i kiwi di New Zealand, mentre i francesi di Orient Express sono arrivati quarti precedendo Ineos Britannia e Alinghi.

