Tennis, Lorenzo Musetti e la necessità di equilibrio: diventare padre e Corrado Barazzutti super coach

Una chiusura di stagione da n.27 del mondo. Lorenzo Musetti non ha lasciato il segno come avrebbe voluto nelle ultime fasi del 2023. Il carrarino ha fatto fatica a esprimersi sulle superficie veloci e a livello indoor e anche l’ultima prestazione contro il serbo Miomir Kecmanovic, nella semifinale di Coppa Davis contro la Serbia, è stato un po’ la rappresentazione delle criticità del toscano.

Le qualità tennistiche non sono da mettere in discussione, ma il suo modo di esprimere tennis non è sufficientemente continuo e soprattutto la sua posizione in campo lo espone sovente agli attacchi degli avversari. Tradotto: l’essere così lontano dalla riga di fondo va anche a svilire le sue giocate, che potrebbero avere un effetto ben diverso avendo un approccio più aggressivo.

Un problema che Musetti sembrava aver più o meno risolto sul finire del 2022, ma che poi nel corso di quest’anno si è ripresentato. Un’annata nella quale buone prestazioni si sono viste sulla terra rossa europea e anche in parte sull’erba, ma poi tante criticità e aspetti personali hanno inciso. Considerazioni confermate anche dallo stesso coach, Simone Tartarini, ai microfoni di SuperTennis.

“A metà stagione, sulla terra battuta, abbiamo fatto buoni risultati a Montecarlo, Roma e Parigi arrivando sempre al terzo turno per sei o otto tornei, e anche sull’erba si è comportato bene con i quarti a Stoccarda e al Queen’s e il terzo turno centrato a Wmbledon. Poi qualcosa è cambiato, molte cose sono cambiate: dalla vita privata ad altri aspetti. Il prossimo anno diventerà papà e non è facile per lui, è molto giovane“, ha dichiarato Tartarini.

“Lorenzo è felice e lo sono anche io ma non è facile controllare tutto, per me, lui, i genitori. Ci sono state tante cose da pianificare: casa, vita, e forse non è stato concentrato sul tennis. Lorenzo per me è molto intelligente e quanto sta accadendo è una bella notizia ma per il momento non è facile. Il prossimo anno invece non ci saranno problemi e sarà concentrato solo sul tennis“, ha sottolineato il tecnico nostrano.

Una stagione che Musetti preparerà a Montecarlo, per poi essere al via dei tornei di Brisbane o di Hong Kong e nel primo caso ci potrebbe anche essere un incrocio con Rafa Nadal. Oltre a questo, vi sarà un inserimento nel team, ovvero Corrado Barazzutti nel ruolo di super coach. Un inserimento non certo sconvolgente dal momento che l’ex capitano di Coppa Davis e Tartarini si conoscono da molto tempo e c’è grandissima stima reciproca.

“Ci sarà Corrado Barazzutti nel team accanto a me il prossimo anno e sarà una new entry. Ha allenato Fognini, Schiavone, è stato capitano di Davis per venti anni e credo possa essere un buon maestro per Lorenzo per una dozzina di settimane. Non so come andrà, ma Corrado ha molta esperienza, per me è molto importante perché Musetti ora ha bisogno di fare questa esperienza, sta con me da sempre tutte le settimane: farà bene a me e a lui“, le parole del coach italiano.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer