Nuoto, velocisti in raduno a Tenerife: gli italiani convocati

Non c’è tempo per rifiatare, visto che il 2024 sarà particolarmente intenso per il nuoto con Mondiali a febbraio, Europei a giugno e Olimpiadi tra luglio e agosto. Un gruppo di velocisti italiani si radunerà a Tenerife (Spagna) dal 3 al 17 gennaio, coordinato dal tecnico Claudio Rossetto. Tredici azzurri incominceranno così il proprio cammino stagionale.

I convocati sono Anita Bottazzo (Fiamme Gialle/Imolanuoto), Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle/Team Insubrika), Giovanni Carraro (Fiamme Oro/Riviera Nuoto Dolo), Giovanni Caserta (Esercito/In Sport Rane Rosse), Simone Cerasuolo (Fiamme Oro/Imolanuoto), Paolo Conte Bonin (Fiamme Oro/Team Veneto), Davide Dalla Costa (Fiamme Oro/Team Veneto), Leonardo Deplano (Carabinieri/CC Aniene), Stefano Di Cola (Marina Militare/CC Aniene), Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto), Lorenzo Mora (Fiamme Rosse/VVFF Modena), Federico Poggio (Fiamme Azzurre/Imolanuoto) e Gianmarco Sansone (Esseci Nuoto).

CONVOCATI RADUNO NUOTO A TENERIFE

Foto: Lapresse

