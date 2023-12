Tournée 4 Trampolini, gli accoppiamenti del KO system a Garmisch-Partenkirchen. Poker azzurro, ma sfide complesse

Un po’ come a Oberstdorf, anche a Garmisch-Partenkirchen la Tournée dei 4 Trampolini regala all’Italia una bella soddisfazione: il 4/4 di qualificati al KO System di domani. Anche stavolta, però, gli accoppiamenti sono per la maggior parte complicati.

Francesco Cecon e Andrea Campregher, infatti, hanno sfide praticamente impossibili contro l’austriaco Michael Hayboeck e il norvegese Marius Lindvik. Per loro, ad ogni modo, la possibilità di confrontarsi con ottimi saltatori e la chance di acquisire sempre più esperienza.

Sfortunato Alex Insam, che nel suo arrivare alto come non lo si vedeva da parecchio tempo in una competizione di tale livello si ritrova a dover avere a che fare con Karl Geiger, dato che il tedesco non ha avuto esattamente fortuna. Giovanni Bresadola, invece, ha concrete chance con l’ucraino Vitaliy Kalininchenko.

Quanto ai leader, fa quantomeno rumore il fatto che Lanisek sfiderà Zyla. Più facili gli impegni di Wellinger e Fettner, mentre Zajc-Ammann attrae quantomeno per i nomi, benché l’elvetico ormai non sia più competitivo per vincere.

TOURNÉE 4 TRAMPOLINI 2024: ACCOPPIAMENTI KO SYSTEM GARMISCH-PARTENKIRCHEN

1-50 Anze Lanisek (Slovenia)-Piotr Zyla (Polonia)

2-49 Andreas Wellinger (Germania)-Danil Vassilyev (Kazakistan)

3-48 Manuel Fettner (Austria)-Luca Roth (Germania)

4-47 Michael Hayboeck (Austria)-Francesco Cecon (Italia)

5-46 Timi Zajc (Slovenia)-Simon Ammann (Svizzera)

6-45 Stefan Kraft (Austria)-Antti Aalto (Finlandia)

7-44 Peter Prevc (Slovenia)-Martin Hamann (Germania)

8-43 Marius Lindvik (Norvegia)-Andrea Campregher (Italia)

9-42 Constantin Schmid (Germania)-Gregor Deschwanden (Germania)

10-41 Junshiro Kobayashi (Giappone)-Daniel Andre Tande (Norvegia)

11-40 Remo Imhof (Svizzera)-Artti Aigro (Estonia)

12-39 Philipp Raimund (Germania)-Kristoffer Eriksen Sundal (Norvegia)

13-38 Stephan Leyhe (Germania-Roman Koudelka (Cechia)

14-37 Giovanni Bresadola (Italia)-Vitaliy Kalininchenko (Ucraina)

15-36 Lovro Kos (Slovenia)-Erik Belshaw (Stati Uniti)

16-35 Alex Insam (Italia)-Karl Geiger (Germania)

17-34 Ryoyu Kobayashi (Giappone)-Eetu Nousiainen (Finlandia)

18-33 Clemens Aigner (Austria)-Jan Hoerl (Austria)

19-32 Daniel Tschofenig (Austria)-Tate Frantz (Stati Uniti)

20-31 Ren Nikaido (Giappone)-Naoki Nakamura (Giappone)

21-30 Johann Andre Forfang (Norvegia)-Dawid Kubacki (Polonia)

22-29 Kamil Stoch (Polonia)-Halvor Egner Granerud (Norvegia)

23-28 Aleksander Zniszczol (Polonia)-Niko Kytosaho (Finlandia)

24-27 Felix Hoffmann (Germania)-Valentin Foubert (Francia)

25-26 Pius Paschke (Germania)-Kasperi Valto (Finlandia)

Foto: LaPresse

