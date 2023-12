Tour de Ski 2024: Monsorno e Ganz passano la qualificazione della sprint di Dobbiaco, Sundling in testa

Si è conclusa la qualificazione della sprint femminile a tecnica libera che apre il Tour de Ski a Dobbiaco. Al comando c’è Jonna Sundling, che conferma il proprio status da big stampando un 2’51″48 che fa capire tutto delle sue intenzioni odierne. Il tutto considerato anche i distacchi dati dalla svedese.

Alle sue spalle, infatti, l’USA Jessie Diggins è distante 2″98, mentre in quota Svezia c’è Linn Svahn a 3″53. Ancora più elevati i distacchi delle altre: la svizzera Nadine Faehndrich è quarta a 4″85, mentre a 6″30 completa la top 5 la norvegese Kristine Stavaas Skistad.

Ancora Stati Uniti in sesta posizione con Julia Kern a 7″10; la Svezia schiera anche Emma Ribom e Moa Ilar in settima e nona posizione, rispettivamente a 7″73 e 8″32. Tra di loro la tedesca Victoria Carl a 7″81, mentre chiude il novero delle prime dieci la finlandese Jasmi Joensuu.

L’Italia spedisce due azzurre nelle prime 30, e dunque alla fase a eliminazione diretta. Nicole Monsorno firma il 21° tempo a 10″30 da Sundling, Caterina Ganz il 28° a 11″51. Vanno fuori di pochissimo (e assieme all’esclusa eccellente Heidi Weng in quota Norvegia) Federica Cassol e Iris De Martin Pinter, rispettivamente a 12″38 e 12″65 con il 32° e 34° tempo. 44a Nadine Laurent a 14″52, 53a e 54a Martina Di Centa e Federica Sanfilippo a 16″50 e 16″57, 60a Anna Comarella a 20″55. Si diceva delle escluse eccellenti, ma è chiaro che figure come le finlandesi Krista Parmakoski e Kerttu Niskanen o la svedese Ebba Andersson certo non è su questa sprint che puntano per ottenere risultati d’alta classe.

Foto: Pier Marco Tacca/Pentaphoto

