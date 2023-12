Tour de Ski 2024: Chanavat non fa sconti in qualificazione nella sprint di Dobbiaco, Hellweger 9° e Pellegrino 14°

Terminate da poco le operazioni per la qualificazione della sprint a Dobbiaco, in apertura di Tour de Ski 2024. La tecnica libera non ha il suo re, Johannes Hoesflot Klaebo, e allora cerca altri padroni. Quello di oggi è Lucas Chanavat: per il francese 2’33″23 e distacchi molto ampi rifilati al resto della compagnia.

Coppia svizzera al secondo e terzo posto, con Janik Riebli e Valerio Grond collocati a 2″12 e 2″53 rispettivamente. Stavolta il giro dei norvegesi comincia dalla quarta e quinta posizione, con Harald Oestberg Amundsen ed Erik Valnes rispettivamente a 2″68 e 3″.

Top ten anche per lo svedese Edvin Anger a 3″28, poi ci sono il francese Jules Chappaz a 3″36 e l’americano Ben Ogden a 3″63. Buone le notizie da Michael Hellweger, che si rivede eccome ai piani alti con il 9° posto a 4″19, un centesimo in meno rispetto al ceco Ondrej Cerny. 14° posto per Federico Pellegrino, che termina a 5″62 da Chanavat.

Sono altri tre gli azzurri che si qualificano per la fase finale: tra i primi 30, in particolare, entrano Alessandro Chiocchetti, 24° a 6″70, Elia Barp, 27° a 6″93, e Davide Graz, 29° a 7″41. Chiudono qui la loro giornata Giacomo Gabrielli, 36° a 8″33, Martino Carollo, 44° a 9″57, Simone Daprà, 59° a 12″16, Francesco De Fabiani, 72° a 14″07, Giandomenico Salvadori, 80° a 15″96, Dietmar Noeckler, 87° a 17″76, e Paolo Ventura, 98° a 22″05.

Foto: Pier Marco Tacca/Pentaphoto

