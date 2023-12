Tennistavolo, Coppa del Mondo a squadre miste 2023: Cina e Corea del Sud si giocheranno il titolo

La penultima giornata della Coppa del Mondo a squadre miste 2023 di tennistavolo ha emesso il primo verdetto: sono rimaste due le Nazionali a giocarsi il titolo. A Chengdu (Cina) si contenderanno la vittoria Cina e Corea del Sud che si sfideranno in uno scontro diretto che sarà decisivo per le sorti del torneo.

La Cina ha continuato il suo percorso netto, superando a fatica il Giappone con il punteggio di 8-5: inizialmente il doppio composto da Wang e Sun è stato sconfitto da Harimoto e Togami, ma il successo netto di Manyu Wang e il doppio Wang/Chen hanno portato in dote la vittoria che conduce i padroni di casa a 12 punti.

12 punti, gli stessi della Corea del Sud che ha avuto la meglio della Germania con il punteggio di 8-6: importante è stato lo strappo iniziale con il successo 3-0 del doppio composto da Jang e Jeon su Meissner/Winter, così come la vittoria 3-0 di Lim e An nel secondo doppio.

In terza posizione rimane il Giappone con 10 punti, mentre dietro è la Svezia in questo momento a cogliere il quarto posto grazie alla vittoria per 8-6 sulla Francia. Transalpini quinti insieme alla Germania, mentre chiudono la classifica Taipei e Slovacchia.

Foto: Lapresse