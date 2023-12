Tennis, Tim Henman: “Jannik Sinner è allo stesso livello di Alcaraz, primo sfidante di Djokovic”

Tempo di valutazioni e di previsioni. L’ex tennista britannico Tim Henman, ai microfoni di Eurosport, ha valutato le prospettive dei tennisti più forti del circuito in vista del 2024. I nomi sono quelli di Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner che Henman ritiene i più attrezzati per la conquista dei titoli Slam dell’anno venturo.

La stagione 2023 è stata all’insegna dei trionfi di Djokovic e del sigillo a Wimbledon di Alcaraz, con tutti i tornei del Grande Slam andati ai due citati. Il serbo ha vinto gli Australian Open, il Roland Garros e gli US Open, mentre Alcaraz ha vinto per l’appunto sull’erba dei Championships, battendo in finale Nole. Sinner non è stato così performante nei Major, ma ha concluso l’anno in maniera splendida, elevandosi al n.4 del mondo e conquistando con i compagni di Nazionale la vittoria della Coppa Davis.

Secondo l’idea dell’ex tennista britannico, l’egemonia del trio proseguirà l’anno venturo: “Djokovic credo sia il favorito per conquistare un paio di Slam e non sarei sorpreso che il resto della torta se lo dividessero Sinner e Alcaraz“, le parole di Henman.

“Carlos ha vinto un paio di Slam, ma per me, Sinner, negli ultimi due mesi del 2023, ha giocato a un livello diverso. Penso che quella qualità, ma anche la fiducia e la convinzione derivanti dal vincere quei match importanti, battendo diversi giocatori tra i primi dieci consecutivamente, siano stati importanti“, ha aggiunto.

Precisando ancor di più il concetto: “Lo spagnolo e l’italiano hanno personalità diverse. Penso che Alcaraz abbia un po’ più di versatilità, ma in termini di colpi di palla e potenza da fondo Sinner sia fenomenale e penso per questo che sia allo stesso livello dell’iberico“, la chiusura di Henman.

Foto: LaPresse

