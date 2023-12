United Cup 2024: il difficile girone dell’Italia con Germania e Francia. Tutti i convocati-iscritti e la possibilità del ripescaggio

L’equivalente di un ATP o WTA 500: questo è la United Cup che andrà in scena a partire dalla notte italiana tra mercoledì 28 e giovedì 29. Si tratta di uno degli eventi di debutto della nuova stagione tennistica, con un girone che è fondamentalmente tutto dell’Europa più Europa che ci sia: Italia, Germania e Francia.

Non è propriamente un raggruppamento di quelli di bassa fascia, anzi. E i motivi per seguirlo sono davvero tanti, a partire dal ritorno di Angelique Kerber, che dopo la gravidanza sarà di nuovo ai nastri di partenza. E il debutto lo sancirà Jasmine Paolini, mentre il discorso maschile vedrà in campo Alexander Zverev. Per lui il vero dilemma del 2024 è un altro: sarà in grado di tornare davvero a puntare verso i grandi traguardi? Ai posteri l’ardua sentenza.

Anche la Francia ha il suo motivo di essere guardata: Adrian Mannarino, pur essendo nella seconda parte della sua carriera, la sta impostando decisamente al meglio, anche se paradossalmente, essendo un giocatore da veloce, non ha come reale obiettivo le Olimpiadi in casa. E poi c’è Caroline Garcia, attesa a un certo riscatto dopo un’altalena di alti e bassi nel 2023.

Il regolamento di quest’edizione si differenzia da quello della passata perché stavolta le città coinvolte sono due, Perth e Sydney. Con la qualificazione delle prime di ciascun raggruppamento, infatti, a completare le migliori otto saranno le migliori selezioni di ciascuna città, dunque una seconda di Perth e una di Sydney.

Questi i nomi degli iscritti (che, va detto, sono tali: si procede infatti secondo la normale sistematica ATP-WTA) nella loro totalità:

GIRONE A (Perth)

POLONIA Hubert Hurkacz, Daniel Michalski, Jan Zielinski, Iga Swiatek, Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter

SPAGNA Alejandro Davidovich Fokina, Roberto Carballes Baena, David Vega Hernandez, Sara Sorribes Tormo, Marina Bassols Ribera, Rosa Vicens Mas

BRASILE Thiago Seyboth Wild, Felipe Meligeni Alves, Marcelo Melo, Beatriz Haddad Maia, Carolina Meligeni Alves

GIRONE B (Perth)

GRECIA Stefanos Tsitsipas, Petros Tsitsipas, Stefanos Sakellaridis, Maria Sakkari, Despina Papamichail, Valentini Grammatikopolou

CANADA Felix Auger-Aliassime, Alexis Galerneau, Adil Shamasdin, Leylah Annie Fernandez, Stacey Fung

CILE Nicolas Jarry, Tomas Barrios Vela, Alejandro Tabilo, Daniela Seguel, Fernanda Labrana

GIRONE C (Perth)

STATI UNITI Taylor Fritz, Denis Kudla, Rajeev Ram, Jessica Pegula, Alycia Parks, Desirae Krawczyk

GRAN BRETAGNA Cameron Norrie, Daniel Evans, Neal Skupski, Katie Boulter, Francesca Jones, Maia Lumsden

AUSTRALIA Alex de Minaur, John Millman, Matthew Ebden, Alja Tomljanovic, Storm Hunter, Ellen Perez

GIRONE D (Sydney)

FRANCIA Adrian Mannarino, Antoine Escoffier, Edouard Roger-Vasselin, Caroline Garcia, Amandine Hesse, Elixane Lechemia

ITALIA Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino, Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio, Angelica Moratelli

GERMANIA Alexander Zverev, Maximilian Marterer, Kai Wehnelt, Angelique Kerber, Tatjana Maria, Laura Siegemund

GIRONE E (Sydney)

REPUBBLICA CECA Jiri Lehecka, Vit Kopriva, Petr Nouza, Marketa Vondrousova, Sara Bejlek, Miriam Kolodziejova

CINA Zhang Zhizen, Bu Yunchaokete, Fajing Sun, Quinwen Zheng, Xiaodi You

SERBIA Novak Djokovic, Hamad Medjedovic, Nikola Cacic, Olga Danilovic, Natalija Stevanovic, Dejana Radanovic

GIRONE F (Sydney)

CROAZIA Borna Coric, Nino Serdarudic, Ivan Dodig, Donna Vekic, Petra Marcinko, Tena Lukas

OLANDA Tallon Griekspoor, Thiemo De Bakker, Wesley Koolhoff, Arantxa Rus, Arianne Hartono, Demi Schuurs

NORVEGIA Casper Ruud, Andreja Petrovic, Nicolai Budkov Kjaer, Malene Helgo, Ullrike Eikeri

Nei precedenti, in particolare, Sonego è indietro 0-2 con Zverev e 2-1 con Mannarino, mentre non ha mai giocato con Marterer ed Escoffier. Per Paolini, invece, mai un confronto con Kerber, 1-2 con Maria e 2-1 con Siegemund, più un 1-4 con Garcia e un eventuale inedito con Hesse. Questo se, naturalmente, ci dovessero essere cambiamenti dell’ultima ora sugli avversari, cosa difficile, ma non impossibile.

