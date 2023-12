Tennis, relax sulla neve per Jannik Sinner. Le prossime tappe di avvicinamento agli Australian Open

Il percorso procede. Dopo aver messo alle spalle le quasi tre settimane di preparazione ad Alicante (Spagna), avendo modo anche di confrontarsi con lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 del mondo) nell’Academy di Juan Carlos Ferrero, Jannik Sinner ha trascorso un breve periodo di stacco, festeggiando il Natale con i propri cari e dando libero sfogo a una grande passione.

Il riferimento è allo sci alpino. Jannik, infatti, ha un passato da giovanissimo gigantista e ama ritrovare quelle sensazioni sulla neve prima di tornare in campo. È quanto ha fatto il 22enne nostrano a Plan de Corones, con un video che su Instagram lo vede impegnato sugli sci: “Mi mancava ma ora è tempo di tornare in campo“, ha scritto il tennista altoatesino.

POST SU INSTAGRAM DI JANNIK SINNER

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jannik Sinner (@janniksin)

Da oggi ultimi giorni di preparazione a Montecarlo. Sui campi del Country Club, la rifinitura con il coach Simone Vagnozzi, il preparatore atletico Umberto Ferrara e il fisioterapista Giacomo Naldi. Si lavorerà fino al 2 gennaio, giorno della partenza per l’Australia dove è già Darren Cahill.

Sinner, come è noto, ha scelto di non disputare alcun torneo ufficiale prima degli Australian Open 2024, in programma dal 14 al 28 gennaio. L’unico test sarà la nota esibizione del Kooyong Classic, di scena a Melbourne dal 10 al 12 gennaio. Un evento di prestigio che vedrà al via tennisti di alto livello, come il danese Holger Rune. Una decisione frutto di una stagione 2023 particolarmente lunga, conclusa in maniera trionfale con la vittoria della Coppa Davis. Jannik aveva e ha bisogno di mettere “benzina” nel proprio motore e di qui la programmazione descritta.

Riepilogando schematicamente le tappe di avvicinamento al Major australiano dell tennista italiano:

TAPPE DI AVVICINAMENTO SINNER-AUSTRALIAN OPEN 2024

27 dicembre-1° gennaio: rifinitura a Montecarlo

2 gennaio: partenza per l’Australia

3-9 gennaio: allenamenti in Australia

10-12 gennaio: Kooyong Classic

14-28 gennaio: Australian Open

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...