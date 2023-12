Tennis, Simone Vagnozzi spiega dove deve migliorare Jannik Sinner sul piano tecnico

Nonostante la grande crescita effettuata nel 2023, Jannik Sinner non si vuole fermare e fissa ancor più in alto l’asticella verso un 2024 in cui proverà a recitare stabilmente un ruolo da protagonista negli Slam. Il numero 4 al mondo ha raggiunto un livello di gioco stellare, ma per un tennista c’è sempre del margine di miglioramento dal punto di vista tecnico e non solo.

Simone Vagnozzi, coach del giocatore azzurro, ha parlato anche di questo in un’intervista esclusiva rilasciata ad Edoardo Diamantini per OA Sport, che potrete leggere per intero nelle prossime ore. “Dal punto di vista tecnico penso che si possa migliorare con il servizio, anche se nell’ultimo periodo ha battuto molto bene, possano diventare più sicure le discese a rete, si possano giocare con più sicurezza lo slice di rovescio in determinate situazioni“, spiega il 40enne nativo di Ascoli.

“Tutto ciò gli può servire per fare un po’ meno fatica, per rallentare a volte un po’ il gioco e per cambiare ritmo, e poi soprattutto secondo me si può ancora migliorare nella parte tattica del gioco, quindi tutte queste cose le sta mettendo insieme e c’è bisogno di un po’ di tempo perché lui riesca a scoprire se funzionano in campo durante la partita. Più lui riesce a sentirsi a suo agio in questi aspetti del gioco che fino a qualche anno fa non conosceva e più riuscirà anche ad usarli meglio tatticamente“, ha aggiunto Vagnozzi.

Dettagli che potrebbero risultare decisivi già ad inizio stagione in occasione degli Australian Open 2024, primo Major dell’anno e primo torneo ufficiale in calendario per il 22enne altoatesino. In precedenza il trascinatore dell’Italia a Malaga per la conquista dell’ultima Coppa Davis si testerà dal 10 al 12 gennaio nel Kooyong Classic, torneo esibizione alla vigilia dell’Open d’Australia (che scatterà domenica 14 gennaio).

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...