Tennis, Simone Vagnozzi spiega perché Jannik Sinner non farà tornei ATP prima degli Australian Open 2024

In un’intervista esclusiva rilasciata ad Edoardo Diamantini per OA Sport, che potrete leggere integralmente nelle prossime ore, Simone Vagnozzi, coach di Jannik Sinner, ha svelato le motivazioni che hanno portato alla scelta di rientrare in campo in un match ufficiale direttamente agli Australian Open senza giocare tornei ATP nelle settimane precedenti.

Puoi spiegarci come mai non farete tornei ATP ad inizio gennaio, ma solo un’esibizione prima degli Australian Open?

“La spiegazione è molto semplice: avendo finito molto tardi con la Coppa Davis, aveva bisogno comunque di una settimana di vacanza e di stop, e se fossimo partiti subito la prima settimana di gennaio ci sarebbe stato troppo poco tempo per mettere della benzina nel corpo di Jannik. Quindi avevamo bisogno di più tempo ed abbiamo deciso di non giocare la prima settimana: farà due partite di esibizione per riassaporare il clima di un match“.

In realtà un’esibizione dovrebbe esserci già nei prossimi giorni: come ha rivelato Il Tennis Italiano, Sinner si sta allenando attualmente ad Alicante, e poi si sposterà all’Accademia Equelite di Juan Carlos Ferrero, situata a Villena, dove disputerà un allenamento congiunto, che potrebbe sfociare in un’esibizione, con lo spagnolo Carlos Alcaraz, venerdì 22 dicembre.

Subito dopo è fissata la partenza per l’Australia, dove si trova già, come rivelato da Vagnozzi nell’intervista, Darren Cahill: Sinner continuerà la preparazione in Oceania e poi prenderà parte al Kooyong Classic dal 10 al 12 gennaio, proprio alla vigilia degli Australian Open, che scatteranno domenica 14 gennaio 2024. Va ricordato che Simone Vagnozzi e Darren Cahill, sono stati premiati agli ATP Awards come coach dell’anno 2023.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...