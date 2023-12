Jannik Sinner, tennista più amato dai tifosi del 2023: perché l’italiano è così apprezzato senza aver vinto uno Slam

La notizia è di ieri. Jannik Sinner è stato riconosciuto dall’ATP come il tennista più amato dai tifosi del 2023. Sinner ha così preso il testimone dello spagnolo Rafael Nadal, a cui è stato attribuito questo riconoscimento nel 2022. Desta sensazione che negli ultimi 20 anni i vincitori siano stati Nadal e Roger Federer, con lo svizzero che ha convinto gli appassionati dal 2003 al 2021.

C’è però un’anomalia. Nel caso dell’elvetico e del maiorchino, parliamo di campioni riconosciuti, con titoli Slam al seguito. Tradotto: vittorie di un certo rilievo sono accompagnate dalla considerazione della collettività. Nel caso di Sinner è diverso. Jannik è stato protagonista di un grande finale di stagione, ha vinto la Coppa Davis e battuto tutti i migliori del circuito, ma nei fatti non ha vinto ancora alcun Major.

Come ha fatto quindi a conquistarsi l’affetto delle persone? Difficile rispondere alla domanda, perché i fattori possono essere molteplici. Leggendo anche le interazioni degli utenti, è stato il comportamento in campo, associato al peso degli ultimi risultati in ordine di tempo, a permettere all’altoatesino di ricevere questo premio. Raramente si è visto il tennista italiano gettare la racchetta per terra e praticamente mai essere provocatorio nei confronti del pubblico o dell’avversario.

Evidentemente, nel suo essere elegante alla Federer come atteggiamento, tanti appassionati si sono sentiti conquistati, nella consapevolezza anche di avere a che fare con un atleta dal sicuro avvenire. E’ con questa combinazione di sentimenti che Jannik è stato in grado di attirarsi le simpatie altrui, andando oltre il territorio italiano e, forse, avendo maggiori apprezzamenti all’estero di quanti ne abbia avuti nel Bel Paese, ricordando la polemica sulla sua mancata partecipazione in Davis a Bologna.

A questo punto vedremo in che modo l’evoluzione della sua carriera andrà a incidere sulla considerazione del pubblico, che allo stato attuale delle cose gli ha sorriso. Di sicuro, il seguito mediato è in crescita esponenziale, come l’essere il personaggio più cercato in Italia su Google nel corso del 2023 e aver stretto una partnership con la F1 stanno a certificare.

Foto: LaPresse