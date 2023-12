Tennis, Paolo Bertolucci deluso dal comportamento della FITP dopo la vittoria della Coppa Davis

Mancanza di attenzione. Sono stati giorni di festa e di celebrazioni per il tennis italiano. La conquista della Coppa Davis, a distanza di 47 anni dall’ultima e unica volta, ha avuto un’eco di non poco conto nel nostro Paese, specialmente per quanto fatto da Jannik Sinner nel corso della settimana a Malaga (Spagna). I risultati dell’altoatesino, specie il successo in semifinale contro il n.1 del mondo Novak Djokovic, hanno emozionato gli appassionati.

Nella serata del 4 dicembre, a Milano, c’è stata la cerimonia di consegna degli “Oscar” del tennis italiano, i cosiddetti Supertennis Awards. Chiaramente Sinner è stato il mattatore e la Federazione ha invitato il capitano non giocatore della squadra che vinse nel 1976 l’ambita Insalatiera, ovvero Nicola Pietrangeli.

Tuttavia, solo quest’ultimo è stato inserito nell’elenco di coloro che avevano scritto un pezzo di storia in Cile. Per questo, Paolo Bertolucci, che in doppio con Adriano Panatta regalò il punto decisivo, ha ammesso attraverso un Tweet di essere stato un po’ deluso dal comportamento della FITP.

“Credo che la FITP avrebbe dimostrato signorilità invitando alla premiazione oltre al capitano anche la squadra del ’76. Sarebbe stato il naturale passaggio di consegne. Il silenzio totale della stampa avvalla e convalida la scelta. Peccato“, il testo di Bertolucci.

Una considerazione in cui, chiaramente, si evince l’amarezza per quanto non è stato fatto. Vedremo se la Federazione, chiamata in causa, organizzerà in futuro un incontro tra tutti i protagonisti di quest’avventura in Davis di epoche diverse.

