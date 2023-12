Tennis, Norrie scettico su Sinner: “Alcaraz farà meglio di lui nel 2024, gioca meglio”

Chi farà meglio tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner nel 2024? Cameron Norrie (n.18 del mondo), nel corso di un evento a Londra, si è pronunciato sulle prospettive dei due tennisti che più di altri hanno fatto vedere cose interessati, essendo appartenenti alla nuova generazione.

Una rivalità che sta già elettrizzando gli appassionati, con Alcaraz strepitoso soprattutto nella prima parte della stagione, vista l’affermazione a Wimbledon contro Novak Djokovic, e Sinner invece emerso da settembre in poi, con successi in serie, ultimo dei quali in Coppa Davis, battendo la Serbia di Djokovic in semifinale e infliggendo all’asso nativo di Belgrado una dura sconfitta.

Norrie, da questo punto di vista, è convinto che Alcaraz abbia maggior chance di ottenere grandi risultati rispetto all’altoatesino: “Carlos farà meglio di Sinner l’anno prossimo perché ha un gioco più completo. Si muove meglio di Jannik, ha più varietà sul diritto, miglior mano quando esegue le palle corte. È più forte nel gioco di volo rispetto all’italiano, è anche più abile con il rovescio slice. Direi che nel complesso Alcaraz ha avuto un anno migliore di Sinner, ha vinto Wimbledon, è stato n.1. Vediamo, magari potrei sbagliarmi, ma oggi la mia sensazione è questa“, le considerazioni del giocatore del Regno Unito.

In vista degli Australian Open, che prenderanno il via a metà gennaio 2024, Norrie è andato sull’usato sicuro: “Quando guardi il suo record in Australia, chiaramente non puoi che constatare che sia Novak Djokovic il favorito. È un grande giocatore“. A questo punto, non resta che attendere quanto accadrà già a partire dal Melbourne, anche se la stagione agonistica sarà molto lunga e bisognerà attendere prima di fare un bilancio.

Foto: LaPresse