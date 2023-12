Tennis, nessuna esibizione tra Sinner e Alcaraz: solo un allenamento in Spagna

Dopo tanta attesa, arriva la “doccia fredda”. “Non esiste esibizione Alcaraz-Sinner, il 22 dicembre ci sarà solo un normale allenamento insieme”. La Ferrero Tennis Academy di Villena (Spagna), quindi, toglie ogni dubbio sul match che nelle ultime ore stava monopolizzando l’attenzione del tennis mondiale.

I due giovani talenti, quindi, non si affronteranno in una esibizione vera e propria, come rimbalzato da giorni sui social ma, come annunciato, passeranno solo qualche ora insieme sul campo di gioco spagnolo in vista della nuova stagione. Entrambi, infatti, sono alle prese con la preparazione off-season, in vista del grande appuntamento rappresentato dagli Australian Open 2024, e sfrutteranno l’occasione per alzare un po’ il livello degli allenamenti.

A che punto sono Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in queste loro vacanze natalizie? L’altoatesino e l’iberico hanno deciso di non prendere parte ad alcun torneo ufficiale prima del torneo del Gran Slam di Melbourne, preferendo una preparazione lunga e solida che possa essere in funzione dell’intera stagione 2024.

L’italiano, nello specifico, si trova da circa due settimane in Spagna, per la precisione ad Alicante, concentrandosi sul lavoro in campo e in palestra al fine di acquisire il fondo necessario per affrontare le sfide al meglio dei cinque set. Per i due grandi rivali si sta per aprire un 2024 dal peso specifico indicibile e anche un semplice allenamento insieme potrebbe rappresentare una tappa fondamentale del loro percorso.

