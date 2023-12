Tennis, l’esibizione tra Sinner e Alcaraz si farà. Ma sarà un evento per pochi intimi

Esibizione sì o esibizione no? Un vero e proprio tormentone quello che si è venuto a creare nelle ultime ore circa i programmi di allenamento di Jannik Sinner e di Carlos Alcaraz. Come è noto, i due assi della Next Gen del tennis mondiale già si sono incrociati ieri sui campi della Ferrero Tennis Academy di Villena per una training-session. Foto e video sui social hanno immortalato il tutto.

A good day of practice pic.twitter.com/mjsC6Qy5HN — Jannik Sinner (@janniksin) December 21, 2023

Ferrero Tennis Academy via IG pic.twitter.com/WAFkIpkiso — Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) December 21, 2023

Ferrero Tennis Academy Jannik & Carlos training togheter Giulio Rubini via IG pic.twitter.com/DNUEgLcOam — Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) December 21, 2023

Stando a quanto riportano le testate del settore, oggi è prevista un’esibizione ma a porte chiuse nel giorno in cui l’Academy Equelite (il primo nome della struttura di Ferrero) celebra il suo Gala di Natale. In un primo momento, si pensava che vi fosse la possibilità per il pubblico di assistere agli scambi dei due fenomenali tennisti, ma le cose andranno diversamente.

Gli appassionati speravano di potersi gustare una nuova sfida prima di Natale, dopo quelle del 2023 che c’erano state a Indian Wells (vittoria di Alcaraz), a Miami e a Pechino (vittorie di Sinner). Un incontro dettato dalle circostanze, dal momento che il 22enne di Sesto Pusteria già da quasi tre settimane è in Spagna, per la preparazione off-season ad Alicante. Discorso diverso per Carlitos, che ha iniziato la sua preparazione soltanto venerdì scorso, insieme a Flavio Cobolli.

Entrambi si fermeranno per le festività natalizie e l’altoatesino non disputerà alcun torneo prima degli Australian Open, disputando solo l’esibizione del Kooyong Classic (10-12 gennaio), partendo probabilmente il 2 gennaio per la terra dei canguri. Alcaraz, invece, dopo Natale andrà in Arabia Saudita per giocare un’esibizione mercoledì 27 dicembre contro Novak Djokovic, nella Riyadh Season Tennis Cup. Un evento a cui prenderanno parte nel giorno precedente Aryna Sabalenka e Ons Jabeur.

A seguire inizierà l’avventura australiana dell’iberico, che non sarà affiancato dal suo storico tecnico, Juan Carlos Ferrero, che si è sottoposto a un’operazione in artroscopia al ginocchio sinistro e non avrà un tempo di recupero sufficientemente lungo per affrontare il viaggio verso Melbourne. Al suo posto ci sarà Samuel López. Vedremo se quest’assenza toglierà qualche riferimento ad Alcaraz.

Foto: LaPresse

