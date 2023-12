Australian Open 2024, entry-list doppio maschile: Vassori/Bolelli e Arnaldi/Pellegrino rispondono presente

Dal 14 al 28 gennaio gli Australian Open 2024 terranno banco a Melbourne. Il primo Slam della stagione del tennis offrirà non pochi spunti per comprendere come il confronto generazionale tra “vecchio e nuovo” proseguirà. Tuttavia, è opportuno considerare non solo quanto accadrà nel singolare. Nelle ultime ore è stato pubblicato l’elenco dei giocatori che prenderanno parte al torneo di doppio.

In questa lista compaiono due coppie italiane: Andrea Vavassori e Simone Bolelli; Matteo Arnaldi e Andrea Pellegrino. Il primo duo è frutto di un progetto che Vavassori aveva già rivelato al termine di quest’annata, con l’obiettivo di farsi strada nel circuito e anche di candidarsi in ottica Coppa Davis, come alternativa importante nello scacchiere di Filippo Volandri.

Le capacità di entrambi i tennisti in doppio sono ben note e sarà interessante comprendere cosa riusciranno a ottenere dall’esperienza australiana. Per quanto concerne l’altro duo nostrano, è chiaro che specialmente per Arnaldi l’interesse sia quello di sfruttare l’occasione per lavorare su alcuni fondamentali nella transizione verso la rete ancora deficitari. Affiancato all’altro azzurro Pellegrino, l’allievo di Alessandro Petrone si augura di mettere fieno in cascina.

Tante coppie di un certo spessore ai nastri di partenza come Dodig/Krajicek, Bopanna/Ebden, Ram/Salisbury e Granollers/Zeballos che puntano senza mezzi termini al titolo. Vedremo se i nostri portacolori, specie Vavassori e Bolelli, sapranno stupire.

